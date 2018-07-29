42歲陳曉東拚第三胎「正努力說服老婆」

陳曉東昨演唱會後受訪。（尤嬿妮攝）

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陳曉東昨演唱會後與親友開心慶功。（尤嬿妮攝）
陳曉東昨演唱會後與親友開心慶功。（尤嬿妮攝）

陳曉東28日在南港展覽館舉辦「Planet XT星球」演唱會，會後受訪聊起他近期到各地巡演，昨首度在台舉辦大型個唱，又唱又跳體力不錯，問42歲的他是否打算再拚一胎？已有兩個寶貝女兒的他坦言「正在說服老婆」：「Baby方面有打算要再加一個，我正在想努力說服老婆，男孩女孩都可以！」昨剛好是陳曉東農曆生日，他以此為生日願望，希望老婆答應。

他昨晚演唱會原計劃與正在台北小巨蛋開唱的吳宗憲（憲哥）連線，未料訊號發生問題，全程聽不到吳宗憲那邊的聲音；對此，陳曉東演唱會的主辦單位事後表示，開唱前彩排連線超過5次都沒問題，豈料正式演出竟失敗，而陳曉東對此則相當釋懷，笑說：「那part很高興，可以讓兩邊粉絲都看到情況，可能是憲哥氣場太強大，才會斷了我們的（訊號）線，不過還好我的聲音在他那邊有出來。」

吳宗憲今天在小巨蛋還有一場演出，問陳曉東有無打算去憲哥的演唱會捧場？陳曉東笑回：「如果要去可能需要很多票，我親友都來了，一拿要拿好多張，我先問問他還有沒有票，不過好像都賣完了。」他和老婆女兒及其他親友將留在台灣旅遊、吃美食，預計8月1離台。

(中時 )

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