黃昆輝基金會高教調查：民眾最關心「學生缺乏國際競爭力」

2018年07月29日 11:55 中時 林志成

黃昆輝教授教育基金會今天公布民意調查指出，民眾最感到憂心的高教議題，是「學生缺少國際競爭力」（78.3％）；此外，優秀高中生如同時有機會出國讀書或在國內讀大學，45％受訪者建議「出國讀書」。

這項調查是在7月19日至21日以電話在全台各地區進行抽樣訪問，共計完成1069個樣本，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值是正負3％。

調查指出，民眾感到憂心的教育議題，依比例高低順序為「缺少國際競爭力」（78.3％）、「大學和產業需求脫節」（77.7％）、「大學過多，品質平庸化」（76.5％）、「優秀學生流失嚴重」（72.3％），均超過7成。

民眾認為優秀高中畢業生畢業後的升學選擇，調查顯示，45％建議「出國念書」、43.2％建議就讀「國內好的大學」。若以地區區分，居住在北北基地區的民眾，建議優秀高中生畢業後「出國念書」的比例相對較高，達56.2％。

調查顯示，我國優秀教授外流狀況，67.1％認為嚴重，但有13％認為不嚴重；我國高科技人才被大陸用高薪挖角，75.9％表示擔心，有19％表示不擔心。

對於大學生畢業即失業問題，調查指出，80.6％認為嚴重、11.8％認為不嚴重。就地區來分析，居住在高屏地區的民眾，認為大學生畢業即失業問題嚴重的比例最高，高達91.9％；其次為居住在雲嘉南地區者，比例為83.5％。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，現在大學教育培育出來的人才，不符產業界的要求，產學落差嚴重，導致大學生「畢業即失業」，政府應該拿出決心來解決此一問題。

前教育部次長楊國賜指出，國內大學教師愈認真、要求愈高，在教學評鑑時，學生給的分數就愈低，這造成老師不太敢當掉學生，品管因此出問題，學生能力不夠、態度不好，進入職場就找不到適合的工作。

(中時 )