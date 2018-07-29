《翻爆旺美食》吃貨別錯過！特搜全台超人氣排骨飯

2018年07月29日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎越式排骨飯 超大排骨hold全場

位於信義區基隆路一段的「明亮越式餐廳」，店內販售道地越南美食，也配合台灣人飲食習慣，將平凡無奇的食材結合越式口味，其中又以排骨飯最為人驚艷，不同於一般油膩的排骨，店內使用越南香料醃製，吃起來清爽不膩口，尺寸更是比人臉還大，讓民眾直呼「超佛心！」

◎溫體黑豬現醃現炸 酥脆又多汁

新北市三重區永福街上的黃媽媽酸菜排骨飯是地方上的新興美食，店內採用當日購買的溫體黑豬肉，經過拍打、去筋後，再以辛香料、中藥、醬油搭配出的獨門配方現醃、現炸，比手掌還大的排骨外酥內嫩、香酥可口，搭配清爽不膩的客家酸菜、高麗菜等配菜，讓人食指大動，開業不到1年，讓吃過的客人都說讚。

◎豪華版庶民美食 到機場找好味

在西餐廳裡也能吃到排骨飯？！走到桃園機場第一航廈出境長廊的餐廳「畢卓樂地」，很難想像西餐廳的菜單上有「排骨飯」，而且還是店內受歡迎排行旅客必推熱銷餐點之一，出國前在環境優雅舒適的西餐廳吃上一份「畢卓樂地風味排骨飯」，像是傳統庶民美食的豪華升級版。

◎Q彈排骨真夠味 豬小妹賣好料

台中市賣排骨飯的傳統小店不少，位在大業路大業國中旁的「豬小妹」傳統美食專賣店走混搭風，現代感十足，店內的頂級排骨飯遠近馳名，排骨硬是大大一塊，咬起來Q彈有味，配菜也很豐富多樣。

◎阿嬌排骨飯 會懷念的好滋味

嘉縣朴子市南通路上的「阿嬌排骨飯」，開店至今已有20多年，原為老闆娘阿嬌經營，現交棒給2位外甥女，由謝氏姊妹一起延續阿姨的好手藝，每天堅持新鮮現做先炸後滷的排骨，再搭配上台灣在地米及酸菜提味，以銅板價就能吃到的美食，是當地人口中「會懷念的好滋味」。

◎馬路益燒肉飯 人氣票選地方美食

澎湖的燒肉就是台灣常見的無骨炸排骨，澎湖流行燒肉飯，位於馬公市北辰宮正對面的「馬路益燒肉飯」最出名，觀光客票選最夯的人氣地方美食小吃。

(中時電子報)