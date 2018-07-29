中籤率僅0.025 中市警「小小警察體驗營」登場

2018年07月29日 12:43 中時 馮惠宜

在「小小警察體驗營」還邀請到花博吉祥物石虎家族弟弟「來虎」，背著「小小警察體驗營 Let's go」的紅色值星帶，帶領小朋友一起開心闖關。（馮惠宜攝）

「小小警察體驗營」活動參與小朋友們開心地一起體驗騎乘哈雷小重機等闖關遊戲。（馮惠宜攝）

台中市警察局今年暑假「青春專案」期間舉辦4梯次「小小警察體驗營」10天吸引7902人報名僅200人中籤，29日第一、二梯次登場，由台中市副市長張光瑤主持開訓儀式，未中籤的家長不死心帶著小朋友到場見習，笑說：「比大學聯考還難」。

警察局為消除過往父母親常灌以孩子「再不乖，警察要來抓你」不好的刻板印象，並讓小朋友懂得在危急時尋求警方的幫忙協助，特別舉辦「小小警察體驗營」，過去太平分局辦出口碑，有不少團媽們在論壇揪團，今年暑假擴大由台中市警察局接手，報名更趨踴躍，錄取率號稱比考警專、警大更低。

29日活動開跑，果然不只小小警察們報到，許多家長及兄姐全家總動員全程陪同參與，家長一路跟隨拍照上傳臉書，也洗版IG；還有小朋友騎乘哈雷小重機時，在了解遵守交通規則的重要性後，萌寵地要一旁的爸爸、媽媽一定要「紅燈停、綠燈行」，家長們笑著對小寶貝說：「Yes，sir!」。

營隊活動也透過「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等各項關卡活動，將防範犯罪觀以寓教於樂方式向下札根。

29日開訓典禮請來台中市副市長張光瑤主持，他也趁機宣揚台中市拼治安作為，包括執行智慧科技辦案、成立「查緝毒品中心」，3年多來治安顯著改善，各項緝毒打詐作為如「安居緝毒執行專案」、打擊詐騙的「斬手行動」、「偵防電信網路詐欺犯罪」、「查緝洗錢案件」、「辦理性侵害案件工作」，均列六都第一。

(中時 )