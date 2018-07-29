今年台灣首例茲卡病毒感染在菲國中鏢

預防茲卡病毒感染，應注意防蚊。（疾管署提供）

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衛福部疾病管制署今（29）日宣布今年首例茲卡病毒感染確定病例，個案家住台灣中部的40多歲台籍女性，目前個案已經出院，同住的家人均無疑似症狀，地方衛生單位已啟動相關防治工作。

鑒於感個案是國內出現從菲律賓移入的確定病例，評估菲國目前應有流行及感染風險，所以提升菲國茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

這名個案在7月8日至19日與家人至菲律賓宿霧，個案表示，7月11日遭蚊子叮咬，13日陸續出現發燒、頭痛、臉部軀幹紅疹及肌肉痠痛等症狀，7月16日於當地就醫住院治療。

不過，個案在7月19日返台後直接就醫，7月20日住院及通報後，經第2次採血檢驗，於今（29）日確認感染茲卡病毒。

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，孕婦與計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；如果需要前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施。

我國從2016年迄今共18例茲卡確定病例(2017年4例、2016年13例)，均為境外移入，個案感染地以東南亞國家為多；感染國家分別為泰國與越南各4例、菲律賓與馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）與安哥拉各1例。

(中時 )

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