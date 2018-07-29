賴清德幫林佳龍講公道話 空汙不怪台中市政府

行院院長賴清德（中）南下台中視察，特別幫林佳龍（左二）打氣，他指示「東亞青運籌辦工作不要停歇」。（王文吉攝）

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行院院長賴清德（前排右三）視察台中海、空港建設，也有感而發幫林佳龍講公道話，他表示「空汙不可歸責於台中市政府」。（王文吉攝）

「加油，一起努力！」行政院長賴清德29日南下台中視察空港及海港的未來發展，針對東亞青運主辦權遭拔除，他特別為林佳龍及市府團隊加油打氣，賴清德也請林市長不要暫停籌辦工作。看到台中火力發電廠5支煙囪，賴清德表示，除要求台電，依蔡總統的能源配比，減少空汙排放，也有感而發地說「我要幫林市長跟市府團隊講一句公道話」，他表示，既然空汙是過去累積及生產，無論各種汙染源，皆不可歸責於台中市政府。

賴清德說，因為空汙排放的汙染源很多，包括機車、汽車、大貨車、大客車等移動汙染源，也有工業、餐廳廚房油煙，甚至道路、河川、建築工地揚塵等等，但是林市長率領的團隊，積極進行空汙防制，2017年台灣空汙防治成績拿下第一名， 環保署因此頒發2000萬元獎金。

「這是林市長努力下的成果，跟大家共同的成就。」賴清德肯定，林市長及市府團隊整治空汙的整治，行政院也會持續支持台中市政府，並與立法院各委員合作，持續協助台中市政府在空汙減排方面做得更好還要更好。

賴清德也提到，理論上體育是超越政治的，但是大陸反其道而行，用政治打壓體育，除了影響台中市的權益以外，也跟9個國家地區的2500名選手非常不公平，因此行政院除了嚴詞批判大陸的野蠻行為外，也全力支持林市長率領團隊，積極爭取權益，循各種管道進行。

他也希望台中市民支持積極有為的佳龍市長，呼籲國人支持台中市，跟台中市民站在一起，後續他請林市長，整個籌辦工作不要停歇，軟硬體工作目前都已經按照進度完成，我們也要持續繼續完成後續工作，再次肯定林市長，因應東亞青運動會的諸多事情，「加油，一起努力！」

(中時 )

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