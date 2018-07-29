國際物理奧林匹亞競賽 我國得第三

2018年07月29日 12:43 中時 林志成

我國參加今年在葡萄牙舉行的國際物理奧林匹亞競賽今天成績揭曉，在87個國家、396名學生參賽中，中國大陸與印度分別獲得5金，並列第1名；我國獲得4金、1銀，與俄羅斯、南韓和新加坡並列第3名。

我國代表團由台師大物理系教授高賢忠擔任團長、私立吳鳳科技大學蔡尚芳教授擔任副團長，7月20日出發前往葡萄牙參賽，競賽活動於當地時間7月28日下午3時30分(台灣時間晚間10時30分)舉行閉幕典禮並頒獎。

我國參賽的5位選手中，建中鍾尚軒、姜理元、高瑋伯及台中一中陳昶瀚等4人獲得金牌，竹科實中曾憲揚獲得銀牌，其中鍾尚軒個人成績排世界第22名，是我國表現最好的一位。

我國自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，近5年國際平均排名為前3名，並曾於2005年、2010年、2011年、2012年、2014年及2016年的競賽中均全數榮獲金牌，今年4金、1銀，表現持平。

鍾尚軒從小從小就有多元興趣，他除了喜歡數學與物理，還熱愛小提琴、鋼琴、二胡等音樂，也對寫小說與詩文有熱忱。他表示，面對物理時，總覺得自己身在一場清晨大霧中，試圖想尋到一絲結果，卻總在霧裡打轉，但當找到出路時，心情就美好而愉悅。

建中老師劉怡君說，鍾尚軒是建中校內物理讀書會（科學班及數理資優班學生自發性共同成立）的主要講者，不僅自編講義負責上台講課，還能自己出題模擬物奧複賽及選訓試題給學弟研究，一群熱愛物理的學生共同激盪、彼此學習，而他的不藏私，更是讓人欣賞。

依教育部訂定的「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在本項項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校物理系或推薦入大學院校各學系，並分別可獲得教育部頒發之新臺幣20萬元、10萬元與5萬元之獎學金。

(中時 )