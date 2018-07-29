柯P率團訪新竹 隨行學姐剪新髮型引話題

2018年07月29日 12:33 中時 陳育賢

跟著柯文哲隨行南下新竹的學姐，剪了新髮型馬上就被眼尖的媒體發現，引起騷動。（陳育賢攝）

台北市長柯文哲（左）29日率市府1級主管至新竹市與市長林智堅所率領的市府團隊進行城市交流。（陳育賢攝）

台北市長柯文哲29日率市府1級主管至新竹市與新竹市政府進行城市交流，會後並參訪新竹300博覽會，而「學姐」此次也隨行前來，立即造成騷動，連減個頭髮都立即被媒體發現追問，不過，柯P夫人陳佩琪則為她圓場，認為她的專業形象才讓人印象深刻，這才是她的價值。

新竹300博覽會將在進行為期9天的展期後，於今天下午4點閉幕，市長林智堅表示，截至昨天，會展已吸引超過20萬人次入場，光是昨天周六1天就有5萬人來訪，破了此次會展單日紀錄，而台北市長柯文哲特別趕在最後1天率市府1級主管來訪，並與新竹市府團隊進行城市交流。

柯文哲隨後也參觀博覽會，全程由林智堅親自導覽，柯P與夫人陳佩琪是聽的、看的津津有味。之後柯文哲也率團隊到他小時候常去玩的南寮漁港回味兒時記憶。

近來吸引媒體爭相報導的柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩，今天也隨行前來，由於學姐換了髮型，外型更是俏麗，再次引來媒體關注，現場也有民眾獲知學姐身分後爭相搶拍倩影，不過，學姐則對於新髮型只是有點不好意思的回答表示，沒有怎樣啊，就是剪頭髮，整理一下自己的頭髮而已，而這次前來是剛好是她輪值。

而市長林智堅最後在媒體聯訪結束時，也好奇請教柯文哲，學姐是哪1位啊？剛好學姐就盤坐在其正前方協助媒體拿麥克風收音。陳佩琪當場被問及對學姐的印象，她表示，學姐確實很可愛，但近來從媒體對她的報導，讓她印象深刻的是專業的形象，還有她確實做好1個好的幕僚工作，這才是她的價值存在。

(中時 )

台北市長柯文哲（左）29日率市府1級主管至新竹市與市長林智堅所率領的市府團隊進行城市交流。（陳育賢攝）

柯文哲隨後也參觀博覽會，全程由林智堅親自導覽，柯P與夫人陳佩琪是聽的、看的津津有味。（陳育賢攝）