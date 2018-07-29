婦昏迷車內 靠手機定位撿回一命

2018年07月29日 12:39 中時 馮惠宜

台中市50歲余姓女子疑似因罹患憂鬱症多次自殺未逐，日前她又獨自出門遲遲未歸，其夫急著報警，經轄區台中市警察局第二分局文正派出所員警協助，以手機定位找人，基地台位置顯示余女人在北區柳川河畔附近，經展開地毯式搜索，終於在路邊找到余婦駕駛的車輛，且人已昏迷在車內，經緊急送醫救回一命，其夫對警方能及時趕赴現場挽救愛妻的性命，不斷感謝。

余女因她患有精神方面的疾病，且之前已有多次自殺念頭及行為，本月22日上午出門後就失聯，其夫晚間19時35分焦急地到轄區派出所報案，請求警方協助。

當日執勤警員林冠樺以手機定位，發現訊號顯示基地台定位在柳川東路與光大街口附近河道上，余女老公接獲通知立即趕到現場和警方會合，林員深怕憾事發生，到達後立即走下河堤展開搜索，但此時訊號再度移動到學士路與英才路口一帶，林員立即追上，果真發現余婦的車輛停放路旁，且人已在車內昏迷，疑似已吞食安眠藥自殺。

林員打開車門焦急的叫喚余婦，余婦終於慢慢恢復微弱意識，如大夢初醒般搞不太清楚發生什麼事，但為確保余婦生命安全，林員立即通報119盡速送醫，成功將余婦寶貝的性命從鬼門關挽回。

警方呼籲民眾，遇有不如意情事，應尋求社會各項求助資源或向親友傾吐以穩定情緒，以理性的態度來面對生活的挑戰，自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）、生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

(中時 )