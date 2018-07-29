「國際軍事比賽-2018」新疆登場 陸媒：項目多用陸方軍備

2018年07月29日 13:21 中時 楊家鑫

美國時常與區域國家舉行聯合演習促進邦誼、展現軍力，例如環太軍演。然而大陸也嘗試與友邦「切磋」軍事技能，展現實力。「國際軍事比賽－2018」7月29日至8月11日在新疆庫爾勒登場，這是中共陸軍第二次承辦此國際賽事。共有中國大陸、俄羅斯、埃及、伊朗、巴基斯坦等10國參加。上海《澎湃新聞》報導強調，包括俄羅斯等參賽國都用大陸國產裝備。

大陸官媒新華社報導指出，中共陸軍於7月29日至8月11日在新疆庫爾勒承辦「蘇沃洛夫突擊」步戰車組、「晴空」防空導彈兵和「安全路線」工兵分隊3個專案共10場比賽，同時組隊出國參加16項賽事。其中，「安全路線」工兵分隊比賽首次由中共陸軍承辦，這是中共陸軍繼去年首次承辦國際軍事比賽後，第二次承辦這一國際性賽事。

報導稱，庫爾勒賽區共有中國大陸、白俄羅斯、埃及、伊朗、哈薩克、巴基斯坦、俄羅斯、烏茲別克、委內瑞拉、辛巴威10個國家、17支參賽隊、358人參賽。除中國大陸、俄羅斯參加全部3個專案比賽外，其他國家分別參加1至2個專案比賽。此外，印度、亞美尼亞還派出觀察團。

上海《澎湃新聞》則報導稱，在「蘇沃洛夫突擊」、「晴空」、「安全路線」3個項目中，包括俄羅斯等參賽國家大多使用中方裝備。除中俄兩國外，白俄羅斯、伊朗、哈薩克軍方亦都大批量裝備和使用BMP系列裝甲車。「92A輪式裝甲輸送車」則為大陸製造，可攜帶防空導彈。

在「晴空」與「安全路線」兩個項目，俄軍亦將大範圍使用大陸武器裝備，例如「GQL-111型重型機械化橋車」和「GCZ-112履帶裝甲工程車」。

(中時 )