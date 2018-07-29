台南市勞工局為職災弱勢勞工修繕漏水屋

2018年07月29日 12:44 中時 曹婷婷

台南市政府勞工局職災個管員進行家庭訪視時，發現歸仁區職災黃姓個案一家六口居住斑駁破損平房裡，屋頂漏水無力翻修，隨即連結專業修繕志工團隊共同會勘，勞工局與修繕志工連日進場施作，規畫協助修繕屋頂漏水問題並整理一房間供孩子居住。

台南市勞工局自2013年底起開始為職災及弱勢勞工修繕房屋，是全國首創的善舉，2014年更將對象擴大至全市弱勢家庭。

歸仁區黃姓個案今年1月上班途中發生嚴重車禍，造成頸椎骨折與神經損傷併四肢無力，全身多處損傷，經數次手術後，日常生活仍無法自理需專人照護。案主育有2子，分別就讀國一及國三，案妻為安徽省籍新住民，且老父已退休且罹患大腸癌第三期，老母行走不便，經濟重擔及醫療費用全仰賴案主微薄薪資，案主車禍後，家境雪上加霜。

團隊訪視發現黃家居住平房屋齡已逾50年，房屋老舊、壁癌嚴重，且因屋頂破損漏水無力翻修，一家四口擠在唯一一間沒漏水之房，老父母則居住於後方早期搭建鐵皮屋。勞工局與修繕志工規畫協助修繕屋頂漏水問題並整理出一房間供孩子居住，也利案主未來由醫院返家之居家照護。

為了使其一家人有個不漏水的居住環境，台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會志工們20日完成屋頂補漏維修及鐵厝搭建工程，26日接續由台南市鋁製品製造裝配職業工會志工接力，進行窗戶更新施作。昨天則由台南市木工業職業工會志工替屋舍進行天花板拆除、搭設輕鋼架石膏板、牆壁補強等工程；台南市電氣業職業工會志工進行電線迴路配置及燈具安裝。

勞工局長王鑫基表示，勞工局為職災及弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，經由賴清德前市長肯定與支持，隔年更將對象擴大至弱勢家庭，希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，幫助更多弱勢勞工，真正享有「住安心、享溫馨」。

(中時 )