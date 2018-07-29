中美貿易戰愈演愈烈有結束一天？ 美專家揭關鍵時間點

友善列印
中時

中美貿易戰已經開打了20多天，雙方至今沒有和解的跡象，局勢反倒不斷升級。美國CNBC頻道日前引述專家分析稱，美國11月的中期選舉將是中美貿易戰關鍵時間點，選後或將出現轉機。若美國共和黨在選戰中表現出色，守住了國會兩院，大陸或許更快地回到談判桌。

「多維新聞」引述美國消費者新聞和商業頻道(CNBC)28日報導指出，雖然美國同歐洲以及北美的鄰國似乎取得了進步，美國和大陸似乎無法彌合它們在貿易上的分歧，兩國沒有談判的計畫。未來幾周，美國預計將公佈對陸另外160億商品徵稅的最終清單，大陸預計也會用同樣的方式回擊。

報導稱，華盛頓已經多次發出信號，同北京的僵局不會很快就被解決。白宮高級顧問庫德洛曾表示，美國正在討論，以期在未來6至12個月裡取得成果；美財長穆努欽也表示，大陸還沒有做出能夠讓川普總統滿意的實質性讓步。「中美會繼續有一些秘密對話，如果他們採取嚴肅的行動來談判，我們已經準備好了。」

報導還稱，由於大陸並沒有批准，高通收購恩智浦的協議失效，專家們稱，暫時看不到僵局的結束。

報導引述美國大選Strategas證券公司政策研究主管克利夫頓(Daniel Clifton)稱，在中期選舉結束之前，美國沒有結束僵局的動機，大陸也沒有。「如果美國經濟因為中美貿易戰而遭受損失，這將會促使川普重啟對話。至於中國，如果美國共和黨在11月的中期選舉中表現出色，守住了國會兩院，中國或許更快地回到談判桌。」

香港《南華早報》此前報導稱，日本大和研究所的一份報告指出，美國11月的中期選舉或是達成協議的一個因素。「在那之前，川普感覺有必要展示一下貿易政策的某些成功，以兌現競選承諾。」

(中時 )

「國際軍事比賽-2018」新疆登場 … 湖北小龍蝦飛杜拜鍍金 售價逾7倍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。