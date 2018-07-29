中美貿易戰愈演愈烈有結束一天？ 美專家揭關鍵時間點

2018年07月29日 13:06 中時 楊家鑫

中美貿易戰已經開打了20多天，雙方至今沒有和解的跡象，局勢反倒不斷升級。美國CNBC頻道日前引述專家分析稱，美國11月的中期選舉將是中美貿易戰關鍵時間點，選後或將出現轉機。若美國共和黨在選戰中表現出色，守住了國會兩院，大陸或許更快地回到談判桌。

「多維新聞」引述美國消費者新聞和商業頻道(CNBC)28日報導指出，雖然美國同歐洲以及北美的鄰國似乎取得了進步，美國和大陸似乎無法彌合它們在貿易上的分歧，兩國沒有談判的計畫。未來幾周，美國預計將公佈對陸另外160億商品徵稅的最終清單，大陸預計也會用同樣的方式回擊。

報導稱，華盛頓已經多次發出信號，同北京的僵局不會很快就被解決。白宮高級顧問庫德洛曾表示，美國正在討論，以期在未來6至12個月裡取得成果；美財長穆努欽也表示，大陸還沒有做出能夠讓川普總統滿意的實質性讓步。「中美會繼續有一些秘密對話，如果他們採取嚴肅的行動來談判，我們已經準備好了。」

報導還稱，由於大陸並沒有批准，高通收購恩智浦的協議失效，專家們稱，暫時看不到僵局的結束。

報導引述美國大選Strategas證券公司政策研究主管克利夫頓(Daniel Clifton)稱，在中期選舉結束之前，美國沒有結束僵局的動機，大陸也沒有。「如果美國經濟因為中美貿易戰而遭受損失，這將會促使川普重啟對話。至於中國，如果美國共和黨在11月的中期選舉中表現出色，守住了國會兩院，中國或許更快地回到談判桌。」

香港《南華早報》此前報導稱，日本大和研究所的一份報告指出，美國11月的中期選舉或是達成協議的一個因素。「在那之前，川普感覺有必要展示一下貿易政策的某些成功，以兌現競選承諾。」

(中時 )