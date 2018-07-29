129位教授落腳福州 台師：同行羡煞這裡軟硬體

福州外語外貿學院的台灣教師正在上課。（擷取自福州晚報）

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中時電子報
/綜合報導

台灣高教人才赴陸任職，找到更寛廣的天空！大陸福建省去年曾宣稱3年內引進1000名優秀台灣教師，到今年已有129位教授落腳福州。一位教師表示，這裡軟硬體條件都好，羡煞台灣許多同行。另一教師則說，學校提供良好生活照顧，吃住、出遊、考察不用煩惱。由於逐漸適應當地生活，有人開始打聽買房相關訊息，考慮在當地扎根。

福州晚報報導，目前有129名台灣教師在福州各高校任職，占福建省台灣教師的40%以上。福州市台協會會長陳奕廷表示，福州市台協會人才委員會、福州市台灣人才服務工作站去年成立，聘任兩批共136位台灣人才作為專家庫成員，其中台灣教師占多數，越來越多台灣教師來福州就業發展，促進閩台教育學術交流與合作。

福建農林大學蜂學學院的特聘教授黃偉峰，曾是美國伊利諾大學自然史研究中心的博士後研究員，他2015年7月來到福建工作，目前對現有研究環境感到滿意。黃偉峰說，任教學校的軟硬體條件相當不錯，台灣很多同行看了他的儀器都很羡慕。黃偉峰還說，「我已經順利拿到了一些國家級的專案，科研經費沒問題。」

除了理工科系高教人才，語言、藝術等領域也有機會發揮所長。33歲的黃俊嘉是台灣藝術大學博士，去年畢業後直接到閩江學院工作，現在已是美術學院副教授。「年輕人就應該闖一闖，所以我想早一點過來看看，我還會鼓勵我的朋友們來大陸工作。」

「學校對教師生活照顧得很好」，福州外語外貿學院資訊系教師郭寶麗說，有統一提供的宿舍，三餐由食堂免費提供，還會定期安排活動，帶他們去參觀考察。他也參加過同事的婚禮，深入體驗了地方風俗。

任教於福建工程學院交通運輸學院的呂英志則說，福建省內交通專案正逐步成熟，對運營管理人才的需求越來越大，讓他有更大空間一展抱負。

(中時電子報)

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