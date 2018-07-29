取材紐約真實故事 同志歌舞片《男孩愛最大》爛番茄92％

2018年07月29日 12:50 中時 潘鈺楨

盧卡凱恩飾演男孩夏隆。（威視提供）

盧卡凱恩細膩詮釋男主角陷入爭扎的內心戲。（威視提供）

浪漫的同志青春歌舞片《男孩愛最大》是導演戴蒙卡達賽 (Damon Cardasis)首部創作與執導的電影作品，故事描述一名14歲黑人男孩夏隆，在父親喪禮過後，在面對自我與家人認同的心路掙扎過程。電影取材紐約真實「LGBTQ青年聚焦計劃」，榮獲2017美國舊金山同志影展最佳劇情長片、2018澳洲墨爾本酷兒影展－最佳劇情長片的肯定；在美上映時，不但被《Variety》評為「令人感動的青少年故事，是當《樂來越愛你》遇上《月光下的藍色男孩》的結合」，同時在知名影評網站「爛番茄」也有高居92％的新鮮度。

電影由盧卡凱恩(Luka Kain)飾演一名14歲的男孩夏隆，當父親的喪禮結束後，他開始被親友們灌輸他必須變得更勇敢強壯，才能承接下父親一家之主的位置，盡到照顧媽媽與弟弟的責任，但夏隆卻藏有一個更大的煩惱，他喜歡穿絲襪穿高跟鞋，他想探索自己的性向，卻不知道該和誰說？為了逃避家庭壓力，他意外結識一群在「星期六教堂」聚會LGBTQ青年，在「星期六教堂」時，夏隆可以盡情地唱歌跳舞與裝扮自己。

其實「星期六教堂」的故事概念是來自於紐約市布朗克斯的某所教堂，真實進行的「LGBTQ青年聚焦計劃」，是每周一次提供流落街頭的LGBTQ青年免費吃住、互相鼓勵交流的社區活動。在這個社區活動中，導演親自聽到許多同志孩子的真實故事，漸漸發展《男孩愛最大》的劇本。導演本身是名公開出櫃的男同志，在他出櫃的過程中，他非常感謝自己的母親，「我媽媽是一名服務中的主教牧師，她卻接受我愛男人的事實！相較於其他宗教家庭的同志，我是幸運的！」

在拍攝與創作《男孩愛最大》劇本的過程中，導演曾表示：「雖然將男主角陷入爭扎的內心戲以華麗的歌舞畫面處理，但在內容上，我希望這部電影是相當真實的，要將在『LGBTQ青年聚焦計劃』中，那些茫然孩子的情感與想法真實融入其中。」希望藉此能鼓勵更多還在尋找自我認同的青年。電影9月7日在台上映。

(中時 )