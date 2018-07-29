女兒拜飯時菜盤突搖動 他說出讓人淚崩原因

一民眾賴小姐父親過世，她在拜飯時，剩飯菜的盤子突劇烈晃動，不知所措。翻攝葬業者張軍凱臉書

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中時電子報
賴小姐傳了line給張軍凱，表示，在她開著車要返家途中，開著車邊哭著與爸爸對話，突然發現前面的車牌正是爸爸的生日，此時，她放下了、相信了，爸爸一直都在。翻攝張軍凱臉書

一民眾賴小姐父親過世，她在拜飯時，剩飯菜的盤子突劇烈晃動，不知所措，殯葬業者張軍凱在臉書上po文，那是因為賴小姐心裡一直想念父親，無論在開車、吃飯，心裡都問爸爸有沒有看到，父親以此向女兒表達，當晚賴小姐即夢見父親。

一民眾賴小姐父親過世，她在拜飯時，剩飯菜的盤子突劇烈晃動，不知所措。翻攝張軍凱臉書

張凱軍27日在臉書上po文表示，日前有家屬賴小姐在拜飯時，突然發現裝著飯菜的容器在劇烈搖動，家屬不知所措，把拍下的畫面傳給他，問他如何解決。

他說，第二天早上他們擲杯問家屬的賴爸爸，結果賴爸爸，告訴他們，他有看到女兒的成長，也看到他最疼愛的女兒一肩扛起他的後事，女兒也夢到爸爸回來，在夢中你們相擁痛哭。張說，賴爸⋯要放下⋯萬緣已盡！往下一站去吧。

張軍凱表示，賴爸爸只有一位女兒，上輩子的情人，賴爸爸看著她的小公主因為祂的事而長大了。賴小姐之前常常問他：「為什麼爸爸都不來夢中找我？」他回答：「因爲妳還不能接受⋯因爲妳還不相信」，而在拜飯搖晃的那晚，賴小姐夢到了爸爸。

張指出，賴小姐傳了line給他，在她開著車要返家途中，開著車邊哭著與爸爸對話，突然發現前面的車牌正是爸爸的生日，此時，她放下了、相信了，爸爸一直都在。

(中時電子報)

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