中市府協商國4豐原潭子段施工 降低東勢石岡交通衝擊

2018年07月29日 13:25 中時 陳世宗

台中市政府推動「三環三連」公路網，其中，由高速公路局第二新建工程處辦理的「國道四號台中環線豐原-潭子段」第二階段工程，原計畫於台中花博開幕後1個月動工，由於將封閉國4主線，引起各界擔心。經市府交通局邀集各界協調後已達成共識，將以國豐路三段365巷為中心，細分2-1及2-2分階段施工，降低交通衝擊。

交通局說明，經協調後，2-1階段將於花博開幕後1個月施作，2-2階段將延至花博閉幕後施工，工序調整後，在明年花博結束前，上下國四交流道完全不受影響，讓花博期間各園區周邊交通順暢，也維護東勢、石岡等地區居民用路權益，其他相關工程則仍按原定期程進度進行。

國道4號台中環線豐原潭子段（第C711標）豐勢交流道第二階段工程，範圍由計畫起點國道4號台中環線主線里程17K+235處，以高架橋橋梁型式，延伸跨越省道台3線後，銜接「國道4號台中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程」。同時，也設置豐勢交流道與省道台3線銜接，促進台中地區都市整體均衡發展。

上述工程由高速公路局第二新建工程處施工，高公局二工處已於7月10日進行第一階段側車道人行道打除及P21及P24~P26墩柱施作工程，第一階段工程僅於橋下平面道路施作，維持2車道通行，降低對國道4號的交通衝擊。

至於第二階段工程，高公局二工處本來計畫在今年12月4日動工，也就是花博正式開幕一個月後封閉國4主線，國4封閉期間將影響相關道路使用，為此，交通局長王義川在7月27日邀集高公局二工處、中市交大及豐原區公所等單位協調。

會中達成共識，將第二階段工程進一步細分2-1及2-2階段進行施工，工序調整後，在明年花博結束前，上下國四交流道完全不受影響；另外，市府也已請高公局二工處盡速提送變更交維計畫書各施工期程，同時盡速修改施工告示牌面上的完工日期，並加速工程進度。

交通局呼籲，請用路人在施工封閉期間，行經鄰近道路應注意減速慢行，遵循交通指揮人員、交通標誌及設施改道行駛，確保行車安全，也請民眾在施工期間留意現場公告，配合高公局二工處的改道資訊，提前改道通行。

(中時 )