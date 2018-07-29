台中水湳智慧城中央停車場將啟用 推多項優惠方案

2018年07月29日 13:06 中時 陳世宗

台中市水湳智慧城的中央停車場，具備車牌辨識、月租車e-tag感應及多卡通自動收費、車位在席偵測、智能尋車系統等多項智慧停車設施，8月1日起正式營運啟用。台中市政府交通局長王義川說，中央停車場位置鄰近逢甲商圈，交通便利，初期營運提供多項停車優惠方案。

交通局指出，為因應水湳智慧城及周邊地區停車需求，市府在廣植原生樹種的中央公園下方興建地下3層的立體停車場，面積達1萬4583平方公尺，可停放812輛汽車及522輛機車；停車場利用植生牆規畫，將公園綠意引入地下延伸棲地綠蔭意象，是座「會呼吸的停車場」。

王義川說，配合水湳智慧城「智慧、低碳、創新」核心理念，該停車場內除設有98席汽車、101席機車充電格位外，並規畫有完善智慧停車設施；像車牌辨識、月租車e-tag感應、多卡通自動收費系統，每一停車格均有車位在席偵測，便利車輛快速進出及依車道燈號迅速尋找到停車位。

王義川指出，水湳智慧城中央停車場小型車停車以每半小時10元計費，機車每次停車收費20元；未來上方中央公園開放後，提供市民休憩活動新景點，市民可多加利用。

市府特協調委託經營廠商提供月租車輛優惠，將原1200元的停車月費調降至1,000元，開幕期間將提供100個名額，凡一次承租3個月（3000元）即可使用5個月的優惠，同時再提供一格機車停車位免費使用。詳情可致電竑穗興業股份有限公司04-23019699洽詢。

(中時 )