一天賺兩萬？超跑租賃投資投資詐騙近百萬

2018年07月29日 13:15 中時 陳淑芬

網路投資詐騙集團在網路秀出現鈔照片，宣稱很好賺詐騙投資者。（陳淑芬翻攝）

莊姓男子為首的網路投資詐騙集團，在網路招攬「超跑租賃公司」投資，宣稱投資新台幣2萬元，2週獲利翻倍，強調合法、保本及穩定，還擷取網路價值逾千萬的「麥拉倫」超跑照佯稱公司租一天賺2萬，莊男等在短短1個月內，不法獲利近百萬元。台中市第一警分局循線逮捕莊等5人送辦。

警方調查，有妨害性自主前科的22歲莊男在去年底才出獄，謝姓與黃姓少年組網路投資詐騙集團，利用臉書、微信及LINE等網路通訊工具，在網路上散播「超跑租賃公司」投資訊息，宣稱只要投資2萬元，每2週即可獲利1倍。

莊男等在網路大肆吹噓投資租車很好賺，為取信民眾在網路張貼出手持整疊千元大鈔的照片，指稱是「這是我今天領的利息」；還從網路擷取價值逾千萬的「麥拉倫」超跑照片，指稱公司才進車3天，就有客人預訂要租2個月，很好賺「一天20000」。

莊等利用高獲利吸引民眾加入，有民眾詢問「為何麼這麼好，要分給別人賺」，詐騙集團回應「因為名額有限」，還要求迅速匯款投資。莊男為掩人耳目，還找來18歲張姓女子出面租車，再由美籍身份的32歲蘇姓女子前往ATM提款。

被害人始終等不到獲利入帳，直到經過多方求證後才知被騙而報警。警方調查，莊男詐騙集團竟在不到一個月的時間，初估不法所得近百萬元。莊男落網後，警方詢問他招攬「超跑租賃公司」投資，有開過哪些輛超跑，莊連超跑品牌都答不出來，坦承是透過網路搜尋跑車照片，再擷取複製到自己架設的網頁用來騙被害人。

警方依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦，檢方聲押羈押獲准。

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(中時 )