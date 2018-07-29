不是第一次！法鬥送洗變遺體 又爆哈士奇慘被「悶」

2018年07月29日 13:05 中時電子報 簡怡欣

台中一家寵物旅美容旅館遭控害命，有飼主指控，將家中法鬥送洗，半天不到時間竟傳出寵物送醫消息，最後熱衰竭喪命。而送醫原因是，美容師將法鬥放進烘箱後，就出門買午餐。寵物美容意外引發網友砲轟，業者還被爆這已不是第一次，曾有哈士奇被置放在外出袋中悶壞。

飼養不幸喪命法鬥的飼主在臉書發文說，月初男友把法鬥帶到該寵物旅館送洗，但5小時後狗就被送往醫院，途中還一度休克。而事發原因是牠被放在烘箱時間過長，前後不到24小時，隔天凌晨法鬥就離世。

美容師將法鬥放進烘箱，導致寵物熱衰竭送醫。(翻攝自飼主臉書)

寵物美容意外引發網友砲轟，業者被爆已不是第一次。(翻攝自飼主臉書)

根據蘋果日報報導，中興大學附設獸醫院的獸醫師林荀龍指出，法鬥是短鼻狗、體型較胖，比起其他犬種更不耐熱，皮膚排汗散熱功能較差。寵物店美容師謝彥就提醒，若真要進烘箱，必須留意烘乾溫度和時間長短，夏季採自然風、冬季25℃，不要用超過10分鐘。

這起寵物美容意外掀起愛狗人士不滿，「太可怕了」、「美容師沒盡責」；另有網友發現，這不是業者首次出包，先前有飼主指控，自家哈士奇寄宿竟被悶在外出袋中，直到自己到場發現時，寵物早已熱到驚恐不安、喘氣。

(中時電子報)