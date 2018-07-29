酒駕輾斃拖行女騎士 囂張駕駛下車嗆：怎麼一回事

2018年07月29日 13:21 中時 王揚傑

黃姓男子駕駛的廂型車前擋風玻璃嚴重損壞。（王揚傑翻攝）

新北市板橋區28日深夜發生男子酒駕撞上對向女騎士，女子受困車底遭拖行10公尺，送醫後宣告不治；永和區今（29）日上午在中正橋往台北方向，女騎士蘇姓女騎士遭後方廂型車追撞，女騎士受困廂型車下，救出時已無呼吸心跳，緊急送醫急救，但仍宣告不治。

警方指出，49歲黃姓男子28日晚間11時30分左右，開車於板橋區文新路與仁化街口，卻開到對向車道撞上55歲騎車經過的孫姓女子，孫女遭車子捲入動彈不得。

附近民眾指稱，聽到撞擊聲出來查看，卻看見孫女卡在車底，黃男竟然還開車前進來回多次，經旁觀者制止，黃男下車竟還大聲說：「這是怎麼一回事。」

警消到場將孫女救出但已沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治，黃男酒測值高達0.76毫克，警方當場將他帶回製作筆錄。

黃男辯稱，28日晚家參加飯局有喝酒但有請代駕，代駕將車開至住家附近後，便付錢讓代駕離開，自己接手開車前往停車，不料就在距離停車場10公尺處發生車禍。

今天上午6時許，31歲蘇姓女子騎車行經永和中正橋往台北方向，遭後方70歲黃姓男子駕駛的廂型車追撞，女騎士受困廂型車下，就難人員趕抵後，立即使用器材將人救出，緊急送往台大醫院急救，但急救後仍宣告不治。

警方表示， 雙方酒測值均為零，全案依過失致死罪嫌偵辦。

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(中時 )