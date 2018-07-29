網票選「誰有能力改變高雄」 韓國瑜得票率完爆陳其邁

2018年07月29日 13:10 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府執政滿2年，兩岸關係急凍，經濟不見起色，年底地方選舉被視為政府「期中考」，被視為綠營鐵票倉的南部選區，鐵票恐有「鬆動」跡象。臉書專頁《歷史的鏡像》發起票選「誰有能力改變高雄」，國民黨高雄市長參選人韓國瑜得票率達77%，完爆民進黨參選人陳其邁得票率21%。

韓國瑜氣勢節節高升，不僅深綠宗教團體接力力挺韓國瑜，連韓國瑜出席250人小型茶敘，現場擠進近500人出席相挺。據《TVBS》7月民調，陳其邁支持度40%，韓國瑜支持度32%，藍綠支持度相差僅8%。

另外臉書專頁《歷史的鏡像》25日也發起票選活動「你覺得誰最有機會能力改變高雄的未來？」，截至自今(29)日下午一點，共有4152名網友湧入投票，令人跌破眼鏡的是，韓國瑜獲得3265票，得票率高達79%，大勝對手陳其邁887票，得票率21%，足見民眾期待韓國瑜成功翻轉高雄。

網友在投票活動下留言支持韓國瑜，「工作機會少，選擇產業少，薪資更是少，現在不改變，難道再等4年嗎」、「高雄人該證明自己還有是非及判斷能力…讓高雄醒過來吧」、「您來改變高雄新的開始，再次找回高雄人的希望，韓國瑜來創新高雄新的未來」。

(中時電子報)