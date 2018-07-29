網票選「誰有能力改變高雄」 韓國瑜得票率完爆陳其邁

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)。民進黨高雄市長參選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

蔡政府執政滿2年，兩岸關係急凍，經濟不見起色，年底地方選舉被視為政府「期中考」，被視為綠營鐵票倉的南部選區，鐵票恐有「鬆動」跡象。臉書專頁《歷史的鏡像》發起票選「誰有能力改變高雄」，國民黨高雄市長參選人韓國瑜得票率達77%，完爆民進黨參選人陳其邁得票率21%。

韓國瑜氣勢節節高升，不僅深綠宗教團體接力力挺韓國瑜，連韓國瑜出席250人小型茶敘，現場擠進近500人出席相挺。據《TVBS》7月民調，陳其邁支持度40%，韓國瑜支持度32%，藍綠支持度相差僅8%。

低胸辣妹緊貼DJ柯P 網笑翻：佩琪站後面很火大

另外臉書專頁《歷史的鏡像》25日也發起票選活動「你覺得誰最有機會能力改變高雄的未來？」，截至自今(29)日下午一點，共有4152名網友湧入投票，令人跌破眼鏡的是，韓國瑜獲得3265票，得票率高達79%，大勝對手陳其邁887票，得票率21%，足見民眾期待韓國瑜成功翻轉高雄。

網友在投票活動下留言支持韓國瑜，「工作機會少，選擇產業少，薪資更是少，現在不改變，難道再等4年嗎」、「高雄人該證明自己還有是非及判斷能力…讓高雄醒過來吧」、「您來改變高雄新的開始，再次找回高雄人的希望，韓國瑜來創新高雄新的未來」。

(中時電子報)

文章來源：歷史的鏡像

綠、白分裂 黃創夏：最恨柯P的既… 台北》主張恢復中山足球場 姚文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。