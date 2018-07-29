台北》主張恢復中山足球場 姚文智：爭豔館是恥辱

2018年07月29日 13:17 中時 郭建伸

民進黨台北市長參選人姚文智上午在大稻埕說明「西區Skyline」政策，並與建築師吳聲明對談。會後有民眾問及是否應該恢復中山足球場原貌？姚文智說，在足球場中間蓋花博爭豔館讓人看不下去，「坦白說我認為那是一個恥辱」，主張應恢復中山足球場。姚說，雖然現在很多人在那辦活動，他講這話會得罪人，但他認為應該跟他主張的「廢松機改中央公園」做整體規劃。

此外，國民黨台北市長參選人丁守中日前提出要與姚文智、台北市長柯文哲辯論6大政策，姚表示欣然接受，可以每週一次。姚今重申，盼選舉不要陷入口水戰，而能提出建設性的都是議題，對談辦論、TED、論壇，或甚至在大稻埕慈聖宮廟埕前拼桌辯論，與市民一起溝通。

姚提及他的「西區Skyline計畫」，指市府主導大街廓的都市更新，在環河南北路第一排的新建築出資興建外掛跨堤、跨路的空中走廊，並提供淡水河提防線以下3層樓的容積免計；若當選市長，將成立跨局處的「大稻埕專案辦公室」，並在軟體上打造台北老街文化品牌。

姚指出，柯文哲剛上任時有推動「大同門戶計畫」，提出造價14億元、888公尺的立柱空中步道，雖然也有效果，但屬於為搭設而搭設的平台；計劃提出後遭遇很多反對，不管是工程或造價的質疑，後來也就沒有執行。

有民眾會後提出問題，指花博爭豔館現在作為異國美食區，前一陣子世足熱時也開放民眾看球，但是否應該恢復過去中山足球場的原貌？並與姚所提的大中央公園組成足球產業帶？

姚文智說，他長期主張廢松山機場，有些人認為可作為內湖科學園區延伸、社會住宅，但他認為要變成百分之百的中央公園，成為綠地銀行；公有地要鎖住，集中資源在舊城區及舊建築的都更。

姚也批評，足球場中間蓋花博爭豔館他實在看不下去，要不就是重新找地建足球場，要不就是恢復中山足球場，而不是把爭豔館做別的用途還討論要如何吸引新創、做異國美食料理。

姚也說，中山足球場過去是台灣甲子園打棒球的地方，認為都市不僅要創新，還要銜接過去歷史脈絡。

(中時 )