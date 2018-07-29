雨衣男打劫海釣場 逃逸自摔被逮

2018年07月29日 13:40 中時 程炳璋

蔡姓男子身無分文，揹負3萬債務走投無路，29日凌晨1時許借酒壯膽，持菜刀到南區一家海釣場，刀抵林姓店員脖子強盜2萬餘元，逃逸途中騎車自摔，遭巡邏員警發現逮捕，警方在送他就醫時，發現他身上連1元也沒有，酒測值超過1.15毫克，將他依照強盜罪與公共危險罪移送臺南地檢署偵辦。

37歲蔡男窮到身無分文，向地下錢莊借的3萬債務已到期，他29日凌晨幾杯黃湯下肚，竟決定用搶劫解決問題，騎車到濱南路一家海釣場，見店家生意不錯，持菜刀進入搶劫。

「別動，錢拿出來！」蔡男進入海釣場的辦公室內，將刀抵住林姓店員的後頸，向他稱自己最近手頭緊，要拿幾萬塊還債，以後生活寬裕會報答對方。林男被迫開抽屜，任搶匪拿走2萬餘紙鈔。

天網恢恢，冥冥中自有定數，蔡男騎車逃逸途中，因為酒意發作，在灣里路自撞路邊車輛倒地，紙鈔散落一地，他忙著撿鈔後，步行回家。

林男報警，警方發動警力圍捕，巡邏警力在灣里路66巷發現蔡男穿著特徵神似報案的搶匪，上前盤查，蔡男見被識破，拿出贓款佯稱「我正要拿回去還他們的」警方將他逮回現場還原事件經過。

警方擔心蔡男自撞後身體受傷，帶往醫院就診，才發現他早已身無分文，連掛號與醫藥費也付不出，還幫忙付費。警方依照公共危險罪與強盜罪嫌，將他移送臺南地檢署偵辦。

(中時 )