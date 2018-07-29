高溫38度 新北市提醒預防熱傷害有「3保」

2018年07月29日 13:54 中時電子報 吳家詮

中央氣象局於今(29)日將新北市列為橙色燈號之高溫地區，主要是受到太平洋高壓的影響，各地普遍高溫籠罩，氣象局預測新店區氣溫將有高溫達攝氏38度機會。新北市府提醒市民朋友預防熱傷害有「3保」：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」。

新北市長朱立倫表示，本府舉辦貢寮海洋音樂祭等多項活動，提醒市民需做好防曬、多補充水分，以避免熱傷害，如有感覺身體不適，應立即採行防護措施。，並關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、戶外工作或運動者及弱勢族群，避免曝露高溫環境。

朱立倫表示，因應中央氣象局所發布的高溫訊息，新北市府立即於上午10時啟動防熱應變措施，執行重點包含：

因應高溫，新北市加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。（吳家詮翻攝）

一、啟動新店區等街道灑水機制，運用回收處理水進行路面灑水作業，以降低市區無遮蔭路面環境溫度。

二、加強宣導資方提供足夠飲用水予勞工飲用，避免員工持續在高溫環境下工作。

三、加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。

四、宣導轄內醫院加強熱傷害患者加強照護，以及長期照顧管理中心個案訪視，加強室內溫度調節及熱傷害衛教宣導。

五、實施農、漁、牧業之防熱措施宣導，並針對公立動物收容場所加強動物保護相關防熱工作。

六、於遊客中心提供遊客飲用水，並於電子看板推播或佈告欄張貼宣導防範熱傷害注意訊息。

新北市政府強調，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速後，出現抽筋經攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，應立即就醫或撥打119電話請求協助

(中時電子報)