賴清德視察台中海、空港 大讚林佳龍積極有為

2018年07月29日 14:20 中時 王文吉

行政院長賴清德（左三）致詞時，特別推崇林佳龍市長4年來的重大建設及規劃藍圖。（王文吉攝）

行政院長賴清德（前排左三）率部會首長視察台中港。（王文吉攝）

位於台中港的三井OUTLET巍然矗立1座摩天輪，賴清德看到港口出現摩天輪，非常感動。（王文吉攝）

行政院長賴清德（左二）視察台中國際機場，與台中市長林佳龍（右二）頻繁交換意見。（王文吉攝）

行政院長賴清德（前排右三）視察台中國際機場，包括立法院副院長蔡其昌（右二）、立委何欣純（右一）等人全程陪同。（王文吉攝）

行政院長賴清德29日南下台中視察海、空港，並參拜朝元宮「梧棲媽」，他除稱讚台中市長林佳龍是積極有為的市長，也承諾中央會全力支持台中國際機場2035年整體規畫，打造台中市成為台灣國際出入的重要門戶。

賴清德率行政院團隊視察台中國際機場及台中港，並了解三井OUTLET工程進度及捷運機廠用地，看到港口出現摩天輪，他非常感動。台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣及市議員楊典忠、王立任等全程陪同，聽取相關單位簡報。

賴清德表示，國發會已通過「台中國際機場2035年整體發展計畫」，第一階段預計投入28億元擴建第三航廈，興建停機坪及滑行道，預計可乘載400萬至500萬人次運量，如果國際航線與兩岸航線年運量超過210萬人次，就啟動第二階段，目標在2035年達成1000萬運量。

賴清德提到，台中港為大宗物資的進出港口，貨運年運輸量達到1億2000萬公噸，現在賦予新的任務「能源轉型的重要港口」，將規畫天然氣接收站及離岸風電運維碼頭，交通部港務公司一定要全力以赴，絕不可以讓國家能源轉型政策出現問題。

賴清德也說，之前林市長提出「大台中一二三」，即「第三個國際機場、第三個科學園區、第三個直轄市」皆已完成，促成台中市長足進步；今天再提出「台中港2.0一二三」，即自然形成新的市政生活區，海、空兩港區的工業產業帶及3個觀光遊憩區，希望中央地方共同合作，讓台中、中部及台灣持續發展。

(中時 )