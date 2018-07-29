網友怒了！賴神：空污是過去累積的 不該歸責台中市府

行政院長賴清德（前排左三）率部會首長視察台中港。（王文吉攝）

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中時電子報
/綜合報導、中時/

連空污也要推給前朝，賴神又發功了！台中空污嚴重，台中市長林佳龍被市民翻罵，閣揆賴清德今(29)日南下視察，替林佳龍抱屈。他說，污染是過去累積和生產的，因此不該歸責台中市府。他還誇讚林佳龍，去年台灣空汙防制成績，台中市奪冠，表現最佳。對此，網友怒火中燒，「低能無知又無恥的幹話王」、「不就和台中火力發電有關嗎？」

政院長賴清德今南下到台中機場和台中港視察，在媒體面前替陪同的台中市長林佳龍說句公道話。他表示，既然空汙是過去累積及生產，無論各種汙染源，皆不可歸責於台中市政府。他還說，「林市長率領團隊積極做空汙防制，去年台灣空汙防制成績第一名是台中市。」

賴清德對林佳龍「做功德」的讚詞，很快惹怒一堆網友。有人痛批，「台南高雄的空汙不知能推給誰？民進黨在這裡長期執政，空氣品質越來越糟，只能說無恥無極限！」

還有網友一針見血反嗆賴清德，「非核家園的多空汙怎不說？騙子政府」、「好的全是自己，爛的全是過去」、「賴幹話反輔選，再騙！台中人是笨蛋？！」、「不可歸責中市府？全得怪蔡賴政府！」、「過去的空污凝結成塊堆在台中？賴神，你不知道氣體會流動？」、「不就和台中火力發電有關嗎？賴清德難道是在暗損蔡英文嗎？」

(中時電子報)

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