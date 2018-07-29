戶政人員失控飆罵民眾 遭po網後才道歉 網友罵翻

2018年07月29日 14:27 中時電子報 戴安瑋

一網友7月13日到竹田戶政事務所申請分割要用的戶籍謄本，沒想到戶政人員大聲唸出文件內容，被她提醒小聲點後，竟反過來大罵她「陰險」、「教育失敗」、「態度差」，她打1999申訴時，又被該戶政人員嗆要告她，直到她將此事po上臉書社團，該戶政人員衝上門道歉。

網友劉小姐於7月25日在臉書社團《爆料公社》上po文表示，她7月13日到竹田戶政事務所申請分割要用的戶籍謄本，結果被戶政人員大聲宣讀出來文件裡面的內容，「被告***之夫是誰啊！還有被告***、****、的身份證要給我啊！」她下意識的提醒該戶政人員，「妳可以小聲一點嗎？這是私人文件欸！」該戶政人員當下臉色極度不悅，後來又大聲突然問她妳是不是上個禮拜來登記結婚的某某某！她心裡翻了個白眼，語氣重了一點跟戶政人員說，「不要亂認人好嗎」。

結果當下該戶政人員立馬不爽，站起來開始大聲的罵她！說她教育失敗，態度差，

她被罵到受不了，直接拍下該戶政人員的名字，並打1999申訴，也告訴科長，並在爆料公社po文，該戶政人員才願意跟我至歉。

她說，她不是一個想置對方於死地還不肯放過對方的人。今天這樣的結局，也許有人被誤導是我罵人再先，很可惜並不是，有錄音檔有證明。

網友怒了，紛留言說，「這位公務人員大概平時過太爽才會這麼囂張跋扈」、「我也領教過戶政人員囂張跋扈的態度」、「這公務人員欠告阿！」。

(中時電子報)