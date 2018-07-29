挨轟喪權辱國 跆拳國手：依然不支持正名

跆拳國手劉威廷擔心正名運動會害他們失去參賽舞台。(摘自臉書)

友善列印
中時電子報

跆拳國手劉威廷昨日在臉書表示，如果為了強推所謂的「正名」運動，導致運動員在國際舞台被封殺，那又有何意義？「我們當然不喜歡Chinese Taipei，但是我們的運動員需要舞台。」他不希望運動員成為意識形態的犧牲品。

這篇原本只是劉威廷個人的一點感嘆，不料此文一出引起軒然大波，支持正名運動的人紛紛在網路大罵劉威廷，說他「喪權辱國」「自私自利」「不愛台灣」，大有「餓死事小，失節事大」的氣概，要求運動員寧可浪費自己所有的青春也不能穿著屈辱的TPE戰袍上陣。

「有人說，我們不敢大聲說自己是台灣，我們運動員都是小孬孬。你要這麼說也行，但站在我的立場，我寧願以中華台北出賽也不要沒有舞台。練跆拳道14年的時間，各種甘苦都經歷過，汗水淚水甚至受傷流血都有流過。不只我，每個運動員都是付出自己的青春，用大半輩子就為了拚一面牌。如果練了這麼久才發現，就算擁有實力也無法到這些舞台比賽。那我到底是練辛酸的還是什麼？」

某些人為滿足自己的政治理念不惜綁架運動員的前途，這何嘗又不是另一種自私？如果選手真的在國際舞台打出好成績，不也是為國爭光嗎？怎麼會是喪權辱國？1936年柏林奧運，黑人短跑名將歐文斯(Jesse Owens)沒有做消極的退賽抵抗，而是勇摘100公尺短跑金牌，逼得有種族歧視的希特勒(Adolf Hitler)向他行禮。對於運動員來說，賽場上的成功才是最好的抗議，如果被搞到不能出賽，那就真的什麼都沒了。

劉威廷的原文很委婉，他始終無意引戰，但在正名人士的圍攻下，無奈刪除了自己的貼文。他稍後表示：「因為上一篇的言論引起許多的爭議，很感謝支持我的人，但是為了減少紛爭所以刪除了。不過還是想跟大家說，我們的立場很明顯，只要有一絲的風險，依然不會支持正名活動。」

(中時電子報)

NBA》初見里歐納德 暴龍新帥：他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。