蔡英文稱年輕人起薪提高 一張圖猛打臉！

2018年07月29日 14:35 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統兼民進黨主席蔡英文輔選列車，首站赴新竹縣；她端出五大政績，包括經濟成長、提升薪資所得等，蔡反諷過去執政的人應「自我檢討一下」。對此，自由作家洛杉基PO出一張四川成都的招聘廣告，洛諷刺表示「路邊餐飲業服務員的薪水加提成分紅，都比22K還高」。

民主進步黨2018年輔選列車昨正式啟動，蔡英文首站來到新竹縣，授旗給民進黨新竹縣長參選人鄭朝方。蔡英文列出五大政績，包括經濟成長、提升薪資所得、推動「五加二產業創新」、長照2.0與綠能發展。細數政績的同時，蔡英文也說，過去執政、現在在批評政府的人，應該把過去數據拿出來比，自我檢討一下。她說「沒有看到我們打破低薪的努力，用過來人的身分，在一旁冷嘲熱諷的人，我覺得他們應該反省，是誰在執政時，造成市場一片低薪，是不是國民黨？」

低薪問題始終是台灣這幾年揮之不去的惡夢。洛杉基在臉書貼出一張大陸網友傳來的四川成都的招聘廣告，廣告上列出薪水，其中領班為3500~6000人民幣；服務員2800~4500人民幣、收銀、迎賓皆為3000~6000人民幣。洛杉基諷刺表示，蔡英文得意的說，她的政績之一是讓年輕人起薪提高了，變成22K起跳。

洛說路邊餐飲業服務員的薪水加提成分紅，都比我們的22K還高，看了令人感到心酸，「而小英竟然還如此得意，只能說，她真的是不知民間疾苦！」

(中時電子報)