麻辣控聞香而來！ 大紅袍海鮮澎湖直送吸客源

「大紅袍麻辣火鍋」在餐飲業一級戰區的台中市開業，號稱為「太平區第一家殿堂級麻辣火鍋」，搶攻麻辣火鍋市場。（盧金足攝）

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每天從澎湖「現撈」海鮮直送台中，支持台灣各地小農契作蔬菜，是「大紅袍麻辣火鍋」的招牌食材。（盧金足攝）
豬肉、牛肉是吃麻辣鍋的重要食材，肉質好，為麻辣鍋加分，客人一吃便知。（盧金足攝）
「大紅袍麻辣火鍋」特別用心設計可愛的辣度表菜單。（圖／大紅袍提供）
湯頭由47種中藥材炒製成而，剛開始清淡，愈煮湯頭愈好吃，連麻辣湯都可以喝下肚。（盧金足攝）
使用47種中藥材炒製成滋補底料，讓大紅袍麻辣鍋的食客，享受麻辣爽度也能兼顧身體的平衡。（圖／大紅袍提供）

台中市太平區新光重畫區被稱為有如「7期」的黃金地段，餐飲業競爭激烈的戰區，有人敢在7月酷暑天氣推出熱呼呼的麻辣火鍋？而且湯頭還可以喝！這間由生醫、建築及金融業等愛好麻辣鍋饕客經營的「大紅袍麻辣火鍋」，特別使用47種中藥材炒製成湯底，吃完不燥不熱，每天從澎湖直送海鮮，蔬菜是力挺台灣小農的契作農產，吸引很多喜歡麻辣鍋的客源。

「全台吃透透，試吃了100多家麻辣鍋店！」大紅袍麻辣餐飲集團負責人吳培綸說，有的消費者以前吃過非天然食材的化學湯頭，鴨血則有的是混著其他食材的混鴨血，吃起來口感很嫩，咬下去沒有孔洞，有消費者以為這才是鴨血，但真正的鴨血有孔洞，會吸飽麻辣湯汁，大紅袍採用真材實料，很多客人為美味鴨血而來。

吳培綸表示，「大紅袍麻辣火鍋」選在台中市太平區育賢路商圈開店，規畫近百坪營業空間，一切以客為尊的不只用餐場所和氣氛，同樣重視健康養生，一般人認為麻辣鍋重油重鹽，很少喝麻辣鍋的湯，他們研製特別的湯底，剛開始清淡，但花椒香瀰漫的麻香令人生津，愈煮湯頭愈好吃，連麻辣湯都可以喝下肚暖胃。

什麼湯底可以毫不猶豫地將湯往碗裡倒，逐口飲下，讓溫熱的湯汁從喉嚨流到胃裡？大紅袍麻辣餐飲集團透露，由生醫背景的創辦人與多名中醫好友多年嘗試，使用包括甘草、草果等47種中藥材炒製成滋補底料，讓大啖大紅袍麻辣鍋的消費者，享受麻辣爽度也能兼顧身體的平衡。

大紅袍麻辣餐飲集團第一間店進駐太平區，被譽為「太平第一家殿堂級麻辣火鍋」的大紅袍麻辣火鍋，吳培綸說，因為自己是澎湖人，海鮮每天早上搭6點半第一班飛機航班，「現撈仔

」直送台中，而且因為出海補魚每天魚獲不一樣，所以澎湖小卷、鮮蝦、石砢等之外，鮮魚品種依當日魚獲作變化，魚類品種不固定，反而帶給很多客人期待和驚喜。

有人愛吃辣，希望麻辣鍋辣度飆高才過癮，有人不喜辣味，對麻辣鍋敬而遠之，「大紅袍麻辣火鍋」貼心設計可愛的Q版辣度表，依辣度指標點餐，不愛吃辣的消費者可以吃到合口味的麻辣鍋，有愛吃辣的消費者，吃到合口味的霸王級辣度，一面享受一面爆淚，直呼太好吃了「辣！」

「大紅袍麻辣火鍋」插旗台中市，還霸氣大放送，自即日起至8月12日活動期間，上門來吃火鍋，消費者只要打卡就免費招待日本近江A5和牛肉盤，各種夯賣的美食中，麻辣鍋市場驚人

，「大紅袍麻辣火鍋」一開賣吸引太平區附近民眾，連原市區的食客都特別跑來太平區嘗鮮，吃遍各地麻辣鍋，不能少了「大紅袍麻辣火鍋」這一鍋。

(中時 )

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