搶灘金門料羅灣 兩岸3000泳士下水

2018年07月29日 15:32 中時 李金生

青年朋友開心徜徉在藍天碧海裡，共度假日美好時光。（李金生攝）

金門今天火傘高張，但青年朋友不畏炎熱蜂擁來到。（李金生攝）

金門今天火傘高張，但青年朋友不畏炎熱蜂擁來到。（李金生攝）

金門今天火傘高張，但青年朋友不畏炎熱蜂擁來到。（李金生攝）

紅男綠女為黃金海灘帶來青春活力。（李金生攝）

紅男綠女為黃金海灘帶來青春活力。（李金生攝）

兩岸泳士爭先下水，在全程3000公尺的水道中穿梭來去。（李金生攝）

金門副縣長吳成典（右 ）與廈門市政府副秘書長吳偉平（右五）等人一起鳴槍，為兩岸泳士加油打氣。（李金生攝）

一年一度的金門搶灘料羅灣海上長泳今（29）日在82據點盛大登場，2000多名來自兩岸各地的泳士在全程3000公尺的水道中穿梭來去，紅男綠女將曾經烽火連天，硝煙瀰漫的海岸，妝點得十分繽紛熱鬧。

這項海上長泳今年首度採用晶片作業系統，讓參加者可以紀錄和挑戰個人紀錄。來自南京東南大學的趙旭騰以38分20秒搶先上岸。他興奮表示，下水後有一種與大自然融為一體的感覺，游來游去十分舒暢。

金門今天火傘高張，水溫大約28度，專程跨海來到的大陸、台灣青年朋友，三五成群在海邊戲水，徜徉在藍天碧海和黃金沙灘上，共度悠閒的美好假期。

金門副縣長吳成典與廈門市政府副秘書長吳偉平等人一起鳴槍，為頂著炎陽蜂擁下水的兩岸泳士加油打氣。他表示，搶灘料羅灣海上長泳受到各方肯定，今年參加人數比往年更多，有人還抱怨買不到機票來金門。兩岸同胞在這處有歷史、故事的地方，分享海上盛會的和平氣氛，也讓人深深體會「金門好，兩岸關係肯定更好！」

游完全程3000公尺者，均可獲大會發給證書和金門高粱紀念酒，大家開心相約「明年再見！」

(中時 )