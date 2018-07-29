中市教育局培訓花博導覽志工給遊客美好知性的觀展體驗

2018年07月29日 15:28 中時 陳世宗

教育局透過互動增進共識，強化導覽志工的工作宗旨，帶給民眾在花博期間美好且知性的觀展體驗。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博將於11月3日盛大展開，台中市政府舉辦導覽志工培訓、管理等工作活動，鼓勵全民踴躍加入導覽志工，提供民眾優質導覽服務。教育局29日舉辦導覽志工團隊幹部聯繫座談；盼透過互動增進共識，強化導覽志工的工作宗旨，帶給民眾在花博期間美好且知性的觀展體驗。

今日活動邀請教育局主秘黃瀞儀與導覽志工團隊幹部分享交流，凝聚志工團隊共識與向心力。黃瀞儀表示，導覽志工的工作不僅是述說，而是一個媒介，將花博的Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活理念；傳遞給所有人，帶動美感教育遍地開花。

黃瀞儀說，該局已招募花博導覽志工逾1500名，後續將進行導覽志工專業訓練及園區實習培訓課程。課程內容除有園區及展館導覽知識、解說技巧外，也將安排台中文史生態、微笑服務與國際禮儀等課程，優化整體導覽的服務；讓國內外遊客來到台中世界花博享受美好的參觀體驗。

教育局表示，花博志工導覽團隊中，1名黃姓志工每週假日遠從高雄到台中，希望能在花博期間為民眾提供導覽服務；另1名余姓志工，目前在服兵役，仍利用難得的休假時間積極參與導覽志工研習，並預計在退伍後全力投入花博導覽志工的服務。

教育局感謝每位志工們為花博奉獻的精神與熱情，也相信將會感動每位觀展的民眾；為讓導覽志工人力資源更加充沛，邀請具有第二外語（英語、日語、韓語、東南亞語、西班牙語等）專業人士；或對花卉、植物、台中學有興趣的社會人士或學生，踴躍報名加入導覽志工行列，報名等相關資訊可至花博志工整合服務平台( http://bit.ly/2NTEryr )查詢。

(中時 )