趕工！美高超音速武器＋遠程火砲2020測試原型

2018年07月29日 15:46 中時電子報 何宜玲

美國陸軍針對未來戰爭有新願景，打算研發高超音速武器、遠程火砲和飛彈等，以提高遠程射擊的精準度，加強對抗俄羅斯在歐洲大陸的威脅。而美國空軍部長威森(Heather Wilson)則希望軍方能夠合作並共同推動，足以穿透全球最先進防空系統的高超音速武器。預計2020或2021年，可以對這些武器的原型進行測試，這個時間點比過去五角大廈曾經公開宣布的提早很多。

根據《國家利益》(The National Interest)報導，美國陸軍日前提出對未來戰爭的新看法，呼籲加強遠程射擊的精準度，包括飛彈、高超音速武器和遠程火砲等，以加強對抗俄羅斯在歐洲大陸的威脅。同時，這也是現代化戰略組成的重要部份。未來，高超音速飛彈不僅速度更快，而且在更遠的距離上還能更加精確。

美國陸軍正在開發一種遠程精確射擊飛彈，希望將現有155mm砲彈的30公里射程加倍。並打算使用更長的加農砲，搭配沖壓式噴氣推進技術以及新一代的金屬，讓遠程火砲更加精確定位遠程目標。

《星條旗報》(Stars and Stripes)報導，美國空軍部長威森和海軍部長斯賓塞(Richard Spencer)日前簽署了一項協議，將共同開發一種高超音速飛彈的原型。由於過去10多年來，五角大廈一直努力設計和製造飛行速度超過5馬赫的高超音速武器。因此威森相信，透過各部門合作，這項武器的原型可望比五角大廈公布的時間更早問世，可望在2020或2021年之前進行測試。

五角大廈在2019年國防預算提案中，要求撥出2.57億美元的經費，用於研發高超音速武器，這比原先計畫提高了136%。這是因為美國擔心中國或俄羅斯等其他競爭對手，在研發先進武器的進度緊迫追趕。

(中時電子報)