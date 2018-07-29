高雄》慈善會搶票 陳其邁 韓國瑜同場不同框

民進黨高市長參選人陳其邁在10點30分抵達活動會場，受到社福團體的熱烈歡迎，陳逐一向每個攤位的民眾握手寒暄，不少人研判這樣下去，應會和表定11點30分現身的韓國瑜同場同框，沒想到仍是同場不同框。(劉宥廷攝)

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國民黨高市長參選人韓國瑜開場致詞，就先幽自己一默，他說，剛走了一個有頭髮的，現在來了個光頭的，這2人都是要選市長的，而且其中一定會有1人當選，所以大家要對這2人好一點，當下舒緩了現場選戰氛圍。(劉宥廷攝)

「選戰倒數4個月，有選票的地方，就是兵家必爭之地！」高市社福團體慈善聯合會跨越30愛永不止境愛心關懷公益活動29日在鳳山登場，民進黨市長參選人陳其邁、國民黨市長參選人韓國瑜先後到場，雙方同場卻王不見王，但都表達對照顧弱勢的支持，未來主政後會在愛心關懷上投入更多資源。

陳其邁在10點30分抵達活動會場，受到社福團體的熱烈歡迎，由於陳逐一向每個攤位的民眾握手寒暄，不少人研判這樣下去，應會和表定11點30分現身的韓國瑜同場同框；沒想到，陳、韓2人時間竟抓得剛剛好，就在陳上車離去不到5分鐘，韓國瑜的座車就駛抵，同樣展現十足親和力。

陳其邁指出，該會成立30年以來，會員越來越多，從過去做的救濟業務，到近年來將觸角延伸到對兒童、青少年、老年照顧等的社區關懷，業務量不斷增加，但是大家卻越做越高興，這就是為善最樂。

陳表示，未來會強化原高雄縣在社會福利及社會照顧，不管是人力還是資源，都可以享有跟高雄市同等水平的照顧和服務；強調，讓市區及縣區社福資源達到高高屏。

韓國瑜開場致詞，就先幽自己一默，他說，剛走了一個有頭髮的，現在來了個光頭的，這2人都是要選市長的，而且其中一定會有1人當選，所以大家要對這2人好一點，當下舒緩了現場選戰氛圍。

韓表示，慈善聯合會長期幫助弱勢團體，形成了一張社會安全網，彌補政府不足部分，其中聯合會一系列脫貧的輔導計劃，正是和他的政見一樣；強調，未來若擔任市長，承諾一定和慈善機構、弱勢團體走在一起，不會忘記從政初衷。

(中時 )

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