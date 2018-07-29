食農教育研習引反彈 農委會保留修法彈性

2018年07月29日 15:45 中時 游昇俯

《食農教育法》草案上個月完成公告，未來將強制公教機關人員每年須完成4小時食農教育課程，但因基層教師已有性平教育、環境教育研習，若食農教育、勞動教育立法跟進，一年將有高達16小時的課程要上，引起反彈。農委會輔導處29日表示，目前已接收到各方意見，會再予以修正，對公教人員學習時數保留彈性，不排除可搭配其他重大政策併同辦理。

農委會輔導處農業推廣科科長陳玲岑表示，此次《食農教育法》草案立法時曾參考日本、韓國等國的《食育基本法》，因日、韓與台灣一樣都是糧食進口國，自給率偏低，希望藉由飲食教育，振興固有的飲食文化，帶動本土的農產品消費。

陳玲岑指出，日本是以融入課程的方式推行，在他們綜合活動、家政及營養午餐供餐時間實施，但要能融入課程，老師一定需要研習培訓。她說，《食農教育法》在4月底至6月底公告，目前已辦了兩場公聽會，也收到各部會及倡議團體的建議，對於老師學習時數仍保留修正彈性，若教師研習負擔太重，不排除可搭配其他重大政策研習併同辦理。

陳玲岑提到，不單規定學習時數，目前農委會也有「食農教育推廣計畫」，向學校老師徵選教案，鼓勵學校老師增進食農教育知能，今年已遴選60所學校補助，補助金額最高15萬元；此外，也透過農委會全國14個試驗改良場所辦理宣導，與教育單位合作，開設教師農業知能相關培訓課程。

(中時 )