狡詐藥頭假扮殘腿石膏內藏毒 坐輪椅送貨趴趴走

萬華分局偵查隊赴新北市淡水查獲花姓老藥頭持有安毒。〔警方提供〕

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花某將毒品暗藏在門外天花板，仍被警方起出。〔警方提供〕
警方查獲吸食器等證物。〔警方提供〕

53歲的花姓老藥頭，多年來假扮腿部受傷行動不便，來避人耳目從事販毒，日前北市警萬華分局偵查隊根據蒐報前往淡水花某住處搜查毒品，花某將毒品暗藏住處天花板中，還坐在輪椅上，假扮殘疾來曚騙警方，當場被警方拆穿打臉，帶回偵詢後依法送辦。

警方調查，花嫌早在33年前，就因涉及一椿30萬元的擄人勒索案，被刑事局偵3隊7組逮捕送辦，並被判服刑，出獄後，花某因染上毒癮，從此就與毒品脫不了干係，多次被警方單位查獲移送法辦，擁有多項毒品前科。

警方表示，花嫌是3年前因不慎摔斷左腿打石膏，突發奇想，把毒品藏在石膏裡隨身攜帶，以避人耳目，躲避警方查緝，但卻因自己心虛露出馬腳，被攔查的淡水分局員警發現不對，將他揭穿逮捕送辦。

接下來多年，花嫌出門總是假藉腿腳不便要坐輪椅，連這次被萬華分局偵查隊逮捕，也是要求坐輪椅出門。

萬華分局偵查隊是執行「安居緝毒專案」及「青春專案」，掃蕩隱身社區大樓毒販與販賣毒品給少年的藥頭。日前，偵查隊幹員根據線報蒐證多日，持搜索票前往新北市淡水區搜查隱身社區內的花姓販毒藥頭，涉嫌多次將安非他命販賣給下游毒蟲。

警方進入花某住處時，花某坐在輪椅上假扮腿疾殘障，警方一度遍尋不著毒品，帶班小隊長陳炳輝瞄到花嫌住處大門上方有天花板，一時心動找來梯子推開天花板，當場找到2包安非他命。經帶回偵訊後依法送辦。

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(中時 )

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