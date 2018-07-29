國內油價漲勢再起！ 汽、柴油價格各漲0.3、0.4元

2018年07月29日 16:40 工商 彭暄貽

沙烏地阿拉伯油輪暫停行經紅海航道曼德海峽，加上美國商用原油庫存下降，催化國際原油價格蠢動攀揚，國內油價漲勢再起。中油、台塑化宣布周一（30日）調漲國內各式汽油價格每公升0.3元，柴油價格每公升也漲價0.4元。民眾若需加油，恐要趁早把握時間！

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.9元。

此外，台塑化30日凌晨1時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升28.8元、95+無鉛汽油30.2元、98無鉛汽油32.3元、超級柴油26.6元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價30.4元，超過30元。依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比分別調漲0.3元、0.4元。

在攻擊事件導致沙國的紅海航運受阻恐令該區每日480萬桶的原油運輸受到影響，加上美歐達成共識將促進零關稅，減輕貿易戰疑慮，有助經濟、原油需求推進提振，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨7月26日收盤上漲0.5％，每桶69.61美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.8％，成為每桶74.54美元。

OPEC與非OPEC聯合部長會議表示，2016年11月30日決議減產每日180萬桶來，2018年5月減產協議的執行率已達147％。為確保國際石油市場上的供應穩定，會議決定自2018年7月起將減產協議的執行率調整至100％，預期這將為國際石油市場增加約每日百萬桶的原油供應量。

不過，中東衝突升溫，沙烏地阿拉伯有兩艘油輪遭葉門叛軍攻擊，沙國緊急宣布暫停所有的紅海運輸，可能衝擊歐洲和北美的原油供給。加上油市原本就因美國對伊朗重啟制裁，緊張不安，供需緊俏氛圍蠢動發酵。

分析師指出，紅海是全球油輪的重要航道。前往蘇伊士運河的中東油輪，大多需要行經巴曼得海峽，美國能源情報署(EIA)估計，2016年每日約有480萬桶原油和煉製油通過此一水道。沙國暫停紅海的原油航運恐將使供給歐洲和北美需要更多時間。

Bob McNally是前白宮能源顧問、現任Rapidan諮詢機構創辦人，他說原油閒置產能接近零、伊朗供給恐受干擾，沙國的宣布勢必會讓客戶感到憂慮，特別是歐洲和美國客戶。葉門攻擊也會拉高中東緊張，沙國向來指控伊朗暗地支援葉門叛軍，攻擊沙國在岸和離岸的石油資產。

(工商 )