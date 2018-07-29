國際化奧「華人火拚」 我1金、3銀國際排名個位數

2018年07月29日 16:43 中時 林志成

我國參加今年在捷克舉行的國際化學奧林匹亞競賽，在76個國家、300名學生參賽中，我4位選手獲1金、3銀。我代表團團長、台師大化學系教授姚清發表示，這次競賽幾乎是「華人臉孔大火拚」，台灣學生「在實驗方面被拉下來」，但國際排名仍是「個位數」。

今年國際化學奧林匹亞競賽在捷克布拉格舉行，我代表團7月18日出發前往參賽，當地時間7月28下午3時至5時舉行頒獎典禮（台灣時間晚上9時至11時）。我國4位選手中，建中簡郁哲獲金牌，建中徐楷程、鐘葳及武陵高中陳柏文等3人獲銀牌。

我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，近10年參賽國際平均排名為前5名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017等6年獲得國際排名第1的好成績，今年僅得到1金3銅，表現平平，但預估仍排在9名內。

姚清發表示，今年國際化學奧林匹亞競賽，可說是「華人臉孔大車拚」，世界各國的選手很多都是華人，獲得4金的中國大陸及美國全數是華人選手，連加拿大、紐西蘭也是以華人選手為主。

姚清發指出，這次競賽分成理論題及實驗題兩部分，我國選手在理論題方面的表現相當出色，幾乎都答對8、9成；但在實驗操作題3題方面，我有3位選手在其中2題的表現不理想，可以說「完全被實驗題拉下去」。他認為，我國高中物理課應該讓學生有更多機會進實驗室動手操作，才能改善不足的能力。

我國唯一獲得金牌的是簡郁哲，他個人成績在世界排名第22名。簡郁哲表示，他對化學非常著迷，實驗方面有很多現象可以觀察和討論，甚至可以自己設計一些步驟尋找答案；理論方面，大學化學課本的很多地方自學起來也相當有趣。整體來說，他覺得化學是一個很有開放性和思考空間的科目。

建中老師楊傑超說，簡郁哲天資聰穎，有極強大的自學能力，也利用閒暇到台大教授陳俊顯的實驗室做化學專題，成果還不錯。

(中時 )