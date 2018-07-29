慎選安養機構 專家提4步驟放心選擇

高齡化社會與少子化衝擊下，長輩的醫療與安養成為重要課題。圖為羅東博愛醫院居家護理所安排醫師居家訪視，讓長者在家中也能享有完善醫療。（羅東博愛醫院提供）

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台中市某家安養機構日前傳出院內的外籍看護「用巴掌溝通」，引發譁然，宜蘭縣老年人口逾15％，65歲以上失能長者有1.5萬餘人，如何挑選安養機構成為困擾許多晚輩的難題，專家提出「視、聽、觸、扣」4步驟逐步驗證，選出讓人放心、安心的機構。

羅東博愛醫院指出，目前宜蘭縣政府合法立案的長照機構有49家，占床率約7成，入住的機構是否合法立案、評鑑分數，都可上衛生福利部社會及家庭署官網查詢，第一步的「視」，就是上網搜尋該機構的資料及網友評價，建立最初步的認識。

羅東博愛居家護理所負責人陳麗芬指出，若要為家中長輩挑選安養機構，則建議先從評鑑為優等及甲等的機構開始著手；「聽」則是就所蒐集到的資料，與家人和將入住的長輩一起討論，可獲得不同角度的意見。

陳麗芬強調，有了數間理想機構清單後，一定要實際去接「觸」機構，了解環境和照護人力配置等項目；至於最後的「扣」，則是不定期到機構探視親人，也可以藉機會觀察機構照護品質、環境維護，如此，才能把親人安心交到機構，三者之間應該更加緊扣。

陳麗芬表示，「家」才是長者真正想要安居的地方，現今的安養機構也愈來愈傾向營造家的感覺，讓住在機構的長者像住在家裡一樣舒適，甚至因為專業人員進駐，比家裡更安心，但家人的探視與關心更是長輩所重視，入住機構長者容易緊張不適應，陪伴才是最好的照護。

(中時 )

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