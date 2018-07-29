台塑盃網賽》後生可畏 曾俊欣職業賽第三冠到手

2018年07月29日 16:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台塑盃國際職業網球錦標賽，今天的男子賽第二站單打決賽，由今年10月3日要滿35歲的老將陳迪，對上年僅16歲的青少年世界球王曾俊欣，雙方在烈日下激戰3小時47分鐘，最終曾俊欣6：1、6：7（5：7）、7：6（7：1）封王，也宣告屬於他的時代來臨。

這是陳迪和曾俊欣首度在正式職業賽交手，慢熱的陳迪第一盤在1：1後被曾俊欣連下5局，第二盤換曾俊欣遇到麻煩，個人發生9次雙發失誤，陳迪也靠著經驗和對手磨，經過搶七後追回一盤。

陳迪在台塑盃國際職業網球錦標賽男子賽第二站決賽，三盤飲恨小將曾俊欣，接下來還要拚挑戰賽，以及雅加達巨港亞運。（四維基金會提供）

決勝第三盤曾俊欣在5：3領先後，於自己的發球局出現冠軍點，卻因回球掛網而士氣受挫，反被陳迪把局數追到5：5平手，並再一次進入搶七局，曾俊欣在搶七局發出一記關鍵「愛司球」，但陳迪認為這一分並不是發球得分，抗議之後裁判維持原判，之後陳迪在回擊掛網，曾俊欣首度贏得在台灣舉辦的職業賽等級冠軍，也是個人生涯在職業賽的第三座冠軍。

陳迪接下來還要飛往中國大陸成都參加挑戰賽，8月8日再返國加入中華隊亞運備戰，他表示，今天這場比賽打起來很開心，第三盤搶七局那記愛司球的判決並不是影響勝負，祝福曾俊欣未來持續有好成績。

(中時電子報)