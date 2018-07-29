國民黨真的沒人才？ 孫大千提七大改革

由前總統馬英九（右）等人籌組的「財團法人馬英九文教基金會」27日正式成立，國民黨主席吳敦義（左）等國民黨大老出席致意。（張鎧乙攝）

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中時電子報
／綜合報導

前總統馬英九在日前正式成立了「基金會」，成立記者會現場就被國民黨前立委孫大千發現，出席的國民黨黨員都是「老面孔」，更用iPhone來比喻，說現在都已經出到iPhoneX了，國民黨還都在老台詞、老面孔、老形象，對此他也提出七大點，來期盼國民黨可以改革。

馬英九在27日成立的「馬英九基金會」被外界解讀為是在為2020大選鋪路，此外甚至還有人解讀為，馬英九與現任國民黨主席吳敦義在爭「藍營共主」之位，對此吳敦義則是反駁並表示，與馬英九熟識多年，共事過很長一段時間「非常敬重與感謝他」，對於媒體追問基金會是否會成為第2個黨中央？吳回應，不會！中央永遠只有一個。

而在成立記者會上，出席的國民黨員幾乎都是老面孔，這也讓孫大千在臉書上感嘆提出，「我們手中的IPhone都已經出到IPhone X了，可是為什麼國民黨仍然是老面孔，老台詞，老形象呢？」，他更提出了七大點希望國民黨可以改變。

1、國民黨不需要老派太陽，國民黨需要轉型選秀。

2、國民黨不需要PK小組，國民黨需要影子內閣。

3、國民黨不需要誇耀過去，國民黨需要提出願景。

4、國民黨不需要黨產組織，國民黨需要數位平台。

5、國民黨不需要學姐，國民黨需要創意。

6、國民黨不需要模仿抄襲，國民黨需要勇敢真實。

7、國民黨不需要謾罵口水，國民黨需要態度靈魂。

最後他更提到，唯有如此，國民黨才能夠成為一個代表未來的政黨！

(中時電子報)

文章來源：孫大千 臉書

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