店員難為 2爛醉男超商買酒續攤竟毆打店員

2018年07月29日 16:36 中時 胡欣男

今天凌晨零時許，2名20歲出頭的年輕人滿身酒氣至台北市內湖的超商買啤酒要續攤，2人疑因爛醉酒品差，先踹超商玻璃門，又在結帳時不滿店員臉色難看，衝進櫃臺內毆打店員。王姓店員報警送醫，並無大礙，警方在超商附近騎樓找到酒醉打人的兩名男子，酒測值分別只有0.34和0.09毫克，兩人被查獲時仍酒醉胡言亂語，訊後依傷害罪嫌送辦。

北市警內湖分局康寧派出所29日凌晨獲報，星雲街得便利商店發生打架事件，派出所所長率員迅速到場，超商22歲王姓店員臉、手等多處受傷，無生命危險，警消到場後將被害人送往三軍總醫院治療，王表示被兩名酒醉消費者毆打，要提出傷害告訴。

警方調查，21歲王、22歲詹姓男子，深夜疑似酒後前往超商欲購買啤酒續攤，一上門就用力踹踢自動門，結帳時又質疑王姓店員態度不佳，怒嗆：「怎樣？不開心是不是？」店員解釋沒有，兩人仍衝進櫃檯內拉扯、毆打店員，離開前還對店員嗆聲。

警方獲報到場後調閱錄影監視畫面確認嫌犯長相特徵，於周邊巷弄搜尋，在騎樓發現兩人，其中詹男酒測值0.34，王男更只有0.09，卻醉成這樣，讓警方傻眼，直呼兩人酒品實在太差。今天訊後將兩人依傷害罪送辦。

內湖分局呼籲，民眾應酌量理性飲酒，切勿飲酒過量滋生事端。

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(中時 )