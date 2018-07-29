孫德榮100個理由 拱吳宗憲參選台北市長！

2018年07月29日 16:25 中時 蕭雅玲

吳宗憲開演唱會邀請33位藝人上台共襄盛舉。（盧褘褀攝）

吳宗憲入行30多年第一次攻上小巨蛋。（盧褘褀攝）

吳宗憲（憲哥）昨（28日）在小巨蛋舉辦演唱會，邀請了演藝圈33位藝人上台共襄盛舉，不但一票難求，就連方圓10哩內的停車位都停滿，一位難求的現象，讓名經紀人孫德榮忍不住拱他出來參選台北市長。孫德榮表示，自己有100個理由推薦吳宗憲參選，憲哥入行30多年在演藝圈深耕的成績，不但深受老中青，不遺餘力提攜後輩、兒女的態度，也幫低迷的演藝圈製造表演的機會，當年柯P拿手術刀都能選上台北市長，他認為若憲哥願意出來選，以他的EQ與世界觀，一定能勝選，孫德榮也願意自薦幫他助選。

孫德榮表示，吳宗憲踏入演藝圈30多年，經歷過演藝事業的起起落落，也看過人情人暖，讓他更懂的把握機會提攜後輩，以往歌手攻蛋都是以自己中心，但他卻打破跳脫演唱會的表演模式，把演藝圈友人全都找來共襄盛舉，光是這點就能讓人看出他提攜後輩的大氣度。他也大誇，吳宗憲生了三個小孩都教得很好，懂得如何用置入行銷在金鐘獎讓女兒Sandy曝光，更藉由自己演唱會讓兒子登台唱3首歌，「加上他曾為很多節目上山下海，了解人民民間疾苦，世界觀也比任何人強。」絕對是選台北市長的不二人選。

他說，當年柯P上台就一直說要處理大巨蛋，但一直到現在還是沒著落，「以前演藝圈大家都說是浮誇行業，現在根本是一灘死水，有些小劇場想要演出卻連地方都沒有，只有他能救救台灣演藝圈。」他分析，柯P為選台北市長，在網路募款一天3千萬元，但吳宗憲的粉絲卻超過210萬人次，若選台北市長沒有政治色彩的包袱，他也會義務當幕僚、幫忙連署，甚至連選舉的口號「活力台北能見台北」都早已幫他想好。

(中時 )