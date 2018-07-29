董事長貢寮熱血開唱 吉董9月返校讀碩士

董事長樂團、蔡昌憲及台客電力公司等人今於貢寮開唱。（獨一無二娛樂提供）

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董事長樂團、蔡昌憲及台客電力公司等人今於貢寮開唱。（獨一無二娛樂提供）
董事長樂團、蔡昌憲及台客電力公司等人今於貢寮開唱。（獨一無二娛樂提供）

董事長樂團二度受封「金曲樂團」，今再次登上貢寮海洋音樂祭大舞台，一連演唱13首歌曲，還找來好友蔡昌憲助陣；台客電力公司則是偕同好友香蕉登上海祭18樂舞台，香蕉的女友也愛相隨。暑假期間董事長樂團成員變身奶爸照顧小孩，而鼓手咪董與老婆也歡喜迎接即將到來的第二個小孩，預產期為9月底。

主唱吉董表示，每年父親節家中四位兄妹都會輪流宴請爸爸，今年吉董會特別帶上爸爸喜歡的陳年高粱，犒賞爸爸，雖然吉爸年事已高，但身體還是很健壯。吉爸年少時就從宜蘭來瑞芳做礦工，礦工容易罹患矽肺症，所以他周遭的親朋好友幾乎都已離去，現在吉爸會自己坐車，輪流去四兄妹看孫子，以前最煩惱吉董書讀得不好，沒想到吉董今年9月就要去讀師大碩士專班了，這是讓老爸最意外且開心的一件事。

貝斯手大鈞表示，因為知道9月開學後要忙於海外與電影等工作，又因為暑假旅費很貴，所以早在六月底小朋友考試完他就帶他們去韓國旅遊，旅費省了好幾萬，選擇離峰時間出遊還不用人擠人；他表示幫小孩安排閱讀、游泳課，自己也順便運動一下，暑假就是要一直玩一直玩，只要有空就帶小孩去故宮看展覽、參加戶外活動，但大部分時間還是被網路包圍，笑說：「前幾天問小孩父親節要送我什麼?他們回答不知道，所以我規定他們寫作文，題目是「我愛爸爸」。

(中時 )

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