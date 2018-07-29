疑遭職場霸凌逢父喪 佛心警開導男2小時

(示意圖/達志影像)

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北市警信義分局六張犁派出所日前接獲通報，有婦人稱家裡有人持刀要自殘輕生，巡邏員警吳宇正、黃毓展趕往處理，發現劉姓男子持刀蹲在住處廚房，疑似要自殘，劉母在旁哭得一把鼻涕一把眼淚，央求警方協助規勸。員警以同理心和男子溝通，深入對談發現他疑似遭職場霸凌，最近又逢父喪，才會有輕生念頭，員警苦勸2小時，終於讓他放下刀，打消輕生念頭。

警方表示，員警獲報到場後，見劉姓男子持刀蹲在家中廚房，情緒不穩，員警先試著與他溝通，勸說放下刀子，起初劉男不願應答，也不願將刀子放下，只是不斷哭泣，員警便轉向劉母了解其子為何想輕生。

劉母表示，兒子可能工作壓力太大，員警於是從關懷的角度慢慢緩和劉男情緒，在經過長談近2小時安撫後，劉男終於願意放下刀子，與警方和母親對談。

劉男情緒平復後向員警表示，近來因不管做什麼工作，都跟同事處不來，時常遭同事霸凌，本來就已情緒低落一陣子，再加上近期父親過世的打擊，才會萌此輕生想法，很抱歉讓大家擔心，並表示自己不會再有自殺的念頭。

劉男與其母親特別感謝員警同仁們的耐心傾聽，並能導正其負面情緒，阻止憾事發生，劉母同時也表示會再多關心其子，陪伴他共同走出低潮。

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