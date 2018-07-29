嘉義》蔡英文授旗嘉義市長涂醒哲 喊「改革與反改革的對決」

總統兼民進黨主席蔡英文（左）授旗給爭取連任的嘉義市長涂醒哲。（廖素慧攝）

友善列印
中時
總統兼民進黨主席蔡英文、爭取連任的嘉義市長涂醒哲高喊凍蒜。（廖素慧攝）
嘉義市長涂醒哲爭取連任，與泛綠議員參選人同台造勢，力拚議會席次過半。（廖素慧攝）

總統蔡英文29日到嘉義市，授旗給民進黨提名爭取連任的嘉義市長涂醒哲及黨籍議員參選人，她表示，年底選舉是「改革與反改革的對決」，台灣不能走回頭路，絕對不能讓國民黨及反改革的力量再回來。

蔡英文說，過去馬英九執政時期只有一個市場，最近馬英九說「要重新定位台灣的方向」，國民黨的國家方向於2016年台灣人已表態不接受，國民黨的市場只有中國一個市場，但台灣人要走向全世界，不是只有一個市場。

蔡英文說，國民黨的黨產是人民的財產，應交給國家，絕對不能讓國民黨再回來拿走，　民進黨執政促進轉型、發展綠能、前瞻基礎建設推動重大建設，此次選舉很艱困，但一定要贏，不能讓反改革的力量再回來。

蔡英文細數年金改革、推展綠能、嘉義市鐵路高架化等中央政策及地方的重大建設，推舉涂醒哲是會做事、肯做事的市長。

民進黨29日下午在嘉義市舉行授旗誓師大會，涂醒哲競選團隊打出「台灣隊」旗號，民進黨提名的7名議員、台聯及親綠的無黨籍議員同台造勢，喊出「涂醒哲當選、議員拚過半」的聲勢，市長選舉與議會席次綁在一起，力圖嘉義市府、會完全執政。

(中時 )

國民黨真的沒人才？ 孫大千提七… 台中》盧秀燕拉抬台中海線聲勢 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。