嘉義》蔡英文授旗嘉義市長涂醒哲 喊「改革與反改革的對決」

2018年07月29日 16:55 中時 廖素慧

總統兼民進黨主席蔡英文、爭取連任的嘉義市長涂醒哲高喊凍蒜。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲爭取連任，與泛綠議員參選人同台造勢，力拚議會席次過半。（廖素慧攝）

總統蔡英文29日到嘉義市，授旗給民進黨提名爭取連任的嘉義市長涂醒哲及黨籍議員參選人，她表示，年底選舉是「改革與反改革的對決」，台灣不能走回頭路，絕對不能讓國民黨及反改革的力量再回來。

蔡英文說，過去馬英九執政時期只有一個市場，最近馬英九說「要重新定位台灣的方向」，國民黨的國家方向於2016年台灣人已表態不接受，國民黨的市場只有中國一個市場，但台灣人要走向全世界，不是只有一個市場。

蔡英文說，國民黨的黨產是人民的財產，應交給國家，絕對不能讓國民黨再回來拿走， 民進黨執政促進轉型、發展綠能、前瞻基礎建設推動重大建設，此次選舉很艱困，但一定要贏，不能讓反改革的力量再回來。

蔡英文細數年金改革、推展綠能、嘉義市鐵路高架化等中央政策及地方的重大建設，推舉涂醒哲是會做事、肯做事的市長。

民進黨29日下午在嘉義市舉行授旗誓師大會，涂醒哲競選團隊打出「台灣隊」旗號，民進黨提名的7名議員、台聯及親綠的無黨籍議員同台造勢，喊出「涂醒哲當選、議員拚過半」的聲勢，市長選舉與議會席次綁在一起，力圖嘉義市府、會完全執政。

(中時 )