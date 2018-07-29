台中》盧秀燕拉抬台中海線聲勢 紅、黑派動員力挺

國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）參加海線活動，屬紅派的副議長張清照（右）全程相挺。（王文吉攝）

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國民黨黑派前立委楊瓊瓔（左）站上椅子助講，全力為盧秀燕（右二）拉抬聲勢。（王文吉攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕29日到紫雲巖參加清水婦女會研習活動，她承諾當選市長一定重視中火問題，並恢復老人健保補助，籲市民用選票表達對執政者的不滿。除副議長張清照全程相挺，前立委楊瓊瓔也上台助講，紅、黑派動員支持者高喊當選，營造大團結氣勢。

清水婦女會理事長、前議長張清堂夫人謝素真號召400多位姊妹參加，由家事專家指導製作碗盤蔬果洗滌液，前立委楊瓊瓔也到場助講。張清照稱讚婦女會的姐妹們愛家愛環保，年底選舉除了支持他連任，也要支持認真打拼的盧秀燕，希望盧市長解決海線空汙之苦。

盧秀燕說，65歲以上的台中市民都是林佳龍取消健保補助的被害人，她保證當選市長後，絕對恢復老人健保補助，在紫雲巖觀音佛祖面前絕對不敢亂講！盧秀燕也承諾，她當選市長一定重視中火問題，並「停止中電北送」，

盧秀燕還說，台中市府拿86億元納稅錢辦花博會，結果林佳龍政府一直要民眾拿個資換花博卡，才能免費看1次，這根本没道理，她上任後一定讓市民憑身分證就能免費看花博，呼籲台中市民年底用選票捍衛自己的權益與健康！

台中市新聞局長卓冠廷表示，台中的老人健保補助並未取消，是「落實排富」，持續補助低收與中低收老人家，並將省下的經費用在長輩，更讓政策長遠可行。像是擴充「敬老愛心卡」使用範圍，除搭公車，全市衛生所也可折抵掛號費與部分負擔，預計9月可折抵合作計程車乘車費、合作醫療院所掛號費與部分負擔。

卓冠廷也說明，前市長胡志強與國際園藝生產者協會簽約時，花博就是售票性質的博覽會，盧委員所提根本不可行。至於中火目前每年發電量，已低於中部地區的用電需求，盧委員說「中電不北送」已被證實是個「假議題」，因為中火發電量已不夠中部使用，而今年就可達成林市長所提出的「中電中用」。

(中時 )

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