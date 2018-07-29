T妹爆孩子爸1精子300萬 臨盆前盜光存款逼「馬桶產子」

2018年07月29日 16:55 中時電子報 林郁庭

圖為T妹笑說，兒子把我的奶吸到破皮，看你要怎麼賠償我！（圖/翻攝自T妹 臉書）

網紅「T妹」（Tiffany Chen）7月時喜獲麟兒，她去年宣布懷孕後，卻始終不公布腹中寶寶的生父為何人，只稱寶寶生父拿了她300萬元跑路一事，而她仍毅然決然要獨自生下寶寶。T妹今天在臉書自爆，在臨盆前二個星期，帳戶存款全遭孩子爸盜領光，連產費都不留半毛。

T妹在臉書上PO出一張透過月子中心電視裡觀看兒子的照片，感動提到一路生下寶寶的心路歷程，她要告訴兒子「媽媽或許不能給你多富貴的生活，但我的愛遠超過一切，我是將自己僅有的都給你！」因為回憶起寶寶的生父，她怒道：「對了！你這枚精子很貴，已經給了你300萬，在臨盆前2個星期回來，結果偷把我的帳戶錢全部盜領光！一口飯都不留，連產費都不留半毛……要我在馬桶自己生下寶寶的概念。」

Ｔ妹對兒子說，「媽媽對你的愛不會變，因為你是最無辜的小天使！我沒有後悔執意把你生下。媽媽經歷的一切痛都值得，是你撫平媽媽的創傷，是你給我堅強走下去的動力⋯」。Ｔ妹坦言，懷孕期間的遭遇，曾有想從樓上跳下去，但我知道肚子有寶寶，最後選擇不要傷害寶寶！當兒子生下來後，她也堅定地與兒子許下約定，「我會保護你！希望有一天你會懂得媽媽的用心良苦，乖乖長大做一個有用人才」。

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(中時電子報)