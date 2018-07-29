荷男星作畫翻案《真假維梅爾》 揭秘掃到張大千

2018年07月29日 16:54 中時 潘鈺楨

史皮森伯格從年輕演到老，拍戲時常被逼凌晨4點起床化妝。（海鵬提供）

改編自轟動全球「維梅爾偽畫事件」的電影《真假維梅爾》（A Real Vermeer）在全球上映，意外把國畫大師張大千也扯進來！日前荷蘭媒體點名全世界最知名的偽畫大師，除模仿維梅爾騙過希特勒的荷蘭藝術家米格倫（Han van Meegeren）外，模仿畢卡索的匈牙利畫家艾米爾德霍瑞（Elmyr de Hory）、模仿高更的伊朗裔畫家艾里沙克漢（Ely Sakhai）也榜上有名，最令人驚訝的是，台灣「渡海大師」張大千竟也赫然入列，張大千一生臨摹名畫無數，其中模仿清初畫家石濤的畫最是難辨真偽，還成功騙過抗日名將張學良。而米格倫一生所繪的9幅維梅偽畫，則賺進高達1.06億美金。

台灣「渡海三家」之一的畫家張大千畫風獨特，作品在全球藝術市場上，銷售總額超越畢卡索，成為全球最會賺錢的畫家，單是2016年就創下108億台幣紀錄。但鮮為人知的是，他仿造古畫功力更是驚人，上自魏晉南北朝、下至明清都有他的偽作，甚至打著真跡的名號、以高價賣出，就有酷愛石濤畫作成癡的收藏家最後發現，旗下收藏達七成都是張大千的偽畫。由於電影《真假維梅爾》在全球上映，張大千的偽畫事蹟才被媒體挖了出來，意外又成為藝術界話題。

但也有人為米格倫及張大千叫屈，認為他們雖擅繪偽畫，高超技巧卻一點不輸名家，更驚人的是，兩人都成功騙過許多專業收藏家，並戳破他們哄抬藝術的行徑，徹底顛覆了藝術的定義。電影《真假維梅爾》娓娓道來「維梅爾偽畫事件」始末，反令人扭轉米格倫在藝術史的偽造惡名，成功躋身繪畫大師之列。

這部描述米格倫傳奇人生的電影《真假維梅爾》，選角特別找出學藝術出身的荷蘭男星傑羅恩史皮森伯格（Jeroen Spitzenberger）飾演米格倫。畢業於荷蘭藝術學院的史皮森伯格，曾奪過繪畫冠軍，後來改行演戲，提名荷蘭影展最佳男主角。他為演出該片做足功課，不僅仔細研究米格倫每一幅偽畫，更睽違24年重拾畫筆為他翻案。有趣的是，該片導演魯道夫范登貝治（Rudolf van den Berg），雖對史皮森伯格畫技深具信心，卻覺得片中從年輕演到老的他太過親和，拍戲時常逼他凌晨4點起床化妝，弄得他有些惱火，狂狷暴怒之氣自然上身。

《真假維梅爾》劇情描述偽畫大師米格倫暴賺1.06億美金，卻因賣畫給希特勒而鋃鐺入獄，最後更逆轉成為國民英雄的傳奇人生。傑羅恩史皮森伯格片中形象變化極大，從一開始的抑鬱畫家，演到意氣風發，最後悲慘淪為階下囚，各個人生階段演技轉折精準，令人嘆為觀止。尤其多場法庭大審戲，他充滿張力的演出，令人印象深刻，不僅助該片勇奪美國休士頓國際影展大獎，也為米格倫在藝術史上的惡名翻案。荷蘭三大美術館之一的博伊曼斯范伯寧恩美術館，還為了配合該片上映，特別舉辦「米格倫特展」，並將他的作品與梵谷、莫內、達利等大師名畫並列展示，顛覆藝術定義已是事實。《真假維梅爾》將於8月3日在台上映。

(中時 )