2案例曝蔡政府「自宮」 觀光大老許高慶怒轟

2018年07月29日 16:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

對岸要求44家外籍航空公司改名，表面上對觀光業並未帶來實質衝擊，但了解觀光界生態的人深知，兩岸觀光交流冰凍非一日之寒。國內觀光大老許高慶表示，近來發生兩個案例，拒發旅展大陸省市旅遊局長來台簽證，外交單位邀請對岸主管來台入境受阻，透露蔡政府其實說一套做一套，對大陸來台交流極度不友善。

台灣遠盟來台旅遊緊急應變中心執行長許高慶日前在臉書貼文表示，44家航空公司都把台灣名稱改掉，這意謂大陸使盡蠻荒之力要封殺「台灣」。他認為，「改名」事件凸顯國際社會是現實的，彼強我弱的結果，就是我們想改名改不了，卻被人家改名了。

許高慶指出，會有這種情勢，是因執政黨逢中必反的心態，造成對岸的反彈。觀光產業普遍都知道，蔡總統對大陸是「維持現狀、善意不變」且願意對談，事實上現在是上面説一套下面做一套，根本不是那一回事。

以近來發生的2件事為例，相關單位對大陸的來台交流極不友善。許高慶說，兩岸旅展大陸多位省市旅遊局局長等層級的代表要來，結果有近半的人被拒絕來台。他問，這又如何改善陸客來台的量呢？

另一件事是，一周前有3位大陸外交主管獲外交部邀請，由台灣經濟研究院負責接待，結果扺台後卻不給入境，因為外交部未依規定副知給移民署，使得持可禮遇通關的APEC護照來賓入境受阻，由中午搞到傍晚，後雖然經署長同意入境，客人已經不爽到直接返回大陸。

許高慶呼籲蔡總統了解，下面的人並未遵照她的説法在辦事，「善意」何在？積極作為又是如何？那天全世界近200個國家中，幾乎都承認「一中」時，那其結果真的不敢設想⋯⋯。

(中時電子報)